Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

Думаете, подтяжка лица, блефаропластика, ринопластика и подобные бьюти-процедуры в нулевые начали набирать обороты? А вот нет. Их практиковали еще в 60-е. Правда, к пластическим хирургам было нелегко попасть. Во-первых, из-за малого количества специалистов. Во-вторых, смельчаков было не так и много из-за негативного отношения общества к любым трансформациям внешности.

Итак, предлагаем узнать в материале OBOZ.UA, какие звездные актрисы СССР решились лечь под нож. Их процедуры были настолько деликатны, что вы могли и не заметить изменений (а они есть!).

1. Любовь Орлова

Народную артистку СССР и кинозвезду 1930-1950-х годов Любовь Орлову при жизни называли советской Марлен Дитрих. Почему? Ибо у них обеих был яркий блонд, высокие брови и даже подобный стиль одежды. Еще Любовь славилась своей "вечной молодостью", что обусловлена отнюдь не генетикой. Звезда с появлением первых возрастных изменений (на пике своей популярности!) обратилась к пластическому хирургу, чтобы тот подтянул кожу лица и сделал блефаропластику.

Если определенное время Орловой удавалось успешно "омолаживаться", то вскоре чрезмерное увлечение пластическими операциями только "состарило" ее – сделало кожу менее эластичной, чем это было бы без хирургического вмешательства.

2. Людмила Гурченко

Советская актриса и певица украинского происхождения, народная артистка СССР Людмила Гурченко – одна из самых выдающихся отечественных киноактрис XX века, обладающая ярким и многогранным музыкально-драматическим амплуа. Она тоже, как и Любовь Орлова, была поклонницей бьюти-перевоплощений.

В 70-е годы кинозвезда деликатно скорректировала форму носа, а затем неоднократно делала лифтинг лица, блефаропластику, инъекции филлерами и ботоксом. В общей сложности она перенесла около 20 операций красоты, что сделало ее миловидное от природы лицо практически неузнаваемым.

3. Марина Ладынина

Народная артистка СССР, советская актриса Марина Ладынина появлялась чуть ли не во всех картинах о колхозе. И это неудивительно! Ведь она быстро завоевала расположение зрителей. А еще – прекрасно вписывалась в амплуа бойкой, жизнерадостной и кокетливой героини. Чтобы с проявлением первых возрастных изменений "пролонгировать молодость", знаменитость решилась на подтяжку век. К счастью, на этом она и остановилась.

4. Алла Тарасова

Украинская и советская актриса, народная артистка СССР Алла Тарасова тоже, как и ее коллеги, пыталась "стереть" возрастные изменения. Для этого сначала выбрала одну из самых распространенных процедур – блефаропластику нижних век. Это помогло частично убрать косметический дефект – мешки под глазами. Позже снова легла под нож, чтобы сделать подтяжку лица и шеи.

5. Клара Лучко

Советская актриса театра и кино украинского происхождения, а также народная артистка СССР Клара Лучко не пренебрегала достижениями пластической хирургии. В знаменитости от природы была склонность к птозу верхних век (патологическое состояние, при котором верхнее веко снижается на 2 мм и более по отношению к верхнему краю радужной оболочки), так что она исправила это с помощью блефаропластики. Дальше еще несколько раз "омолаживала" свою внешность: делала лифтинг лица и шеи.

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