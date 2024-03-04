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Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

Дария Скуб
Шоу Oboz
3 минуты
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Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

Думаете, подтяжка лица, блефаропластика, ринопластика и подобные бьюти-процедуры в нулевые начали набирать обороты? А вот нет. Их практиковали еще в 60-е. Правда, к пластическим хирургам было нелегко попасть. Во-первых, из-за малого количества специалистов. Во-вторых, смельчаков было не так и много из-за негативного отношения общества к любым трансформациям внешности.

Итак, предлагаем узнать в материале OBOZ.UA, какие звездные актрисы СССР решились лечь под нож. Их процедуры были настолько деликатны, что вы могли и не заметить изменений (а они есть!).

1. Любовь Орлова

Народную артистку СССР и кинозвезду 1930-1950-х годов Любовь Орлову при жизни называли советской Марлен Дитрих. Почему? Ибо у них обеих был яркий блонд, высокие брови и даже подобный стиль одежды. Еще Любовь славилась своей "вечной молодостью", что обусловлена отнюдь не генетикой. Звезда с появлением первых возрастных изменений (на пике своей популярности!) обратилась к пластическому хирургу, чтобы тот подтянул кожу лица и сделал блефаропластику.

Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

Если определенное время Орловой удавалось успешно "омолаживаться", то вскоре чрезмерное увлечение пластическими операциями только "состарило" ее – сделало кожу менее эластичной, чем это было бы без хирургического вмешательства.

Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

2. Людмила Гурченко

Советская актриса и певица украинского происхождения, народная артистка СССР Людмила Гурченко – одна из самых выдающихся отечественных киноактрис XX века, обладающая ярким и многогранным музыкально-драматическим амплуа. Она тоже, как и Любовь Орлова, была поклонницей бьюти-перевоплощений.

Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

В 70-е годы кинозвезда деликатно скорректировала форму носа, а затем неоднократно делала лифтинг лица, блефаропластику, инъекции филлерами и ботоксом. В общей сложности она перенесла около 20 операций красоты, что сделало ее миловидное от природы лицо практически неузнаваемым.

Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

3. Марина Ладынина

Народная артистка СССР, советская актриса Марина Ладынина появлялась чуть ли не во всех картинах о колхозе. И это неудивительно! Ведь она быстро завоевала расположение зрителей. А еще – прекрасно вписывалась в амплуа бойкой, жизнерадостной и кокетливой героини. Чтобы с проявлением первых возрастных изменений "пролонгировать молодость", знаменитость решилась на подтяжку век. К счастью, на этом она и остановилась.

Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

4. Алла Тарасова

Украинская и советская актриса, народная артистка СССР Алла Тарасова тоже, как и ее коллеги, пыталась "стереть" возрастные изменения. Для этого сначала выбрала одну из самых распространенных процедур – блефаропластику нижних век. Это помогло частично убрать косметический дефект – мешки под глазами. Позже снова легла под нож, чтобы сделать подтяжку лица и шеи.

Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

5. Клара Лучко

Советская актриса театра и кино украинского происхождения, а также народная артистка СССР Клара Лучко не пренебрегала достижениями пластической хирургии. В знаменитости от природы была склонность к птозу верхних век (патологическое состояние, при котором верхнее веко снижается на 2 мм и более по отношению к верхнему краю радужной оболочки), так что она исправила это с помощью блефаропластики. Дальше еще несколько раз "омолаживала" свою внешность: делала лифтинг лица и шеи.

Пластика в СССР: какие операции делали Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие известные актрисы. Фото до и после

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