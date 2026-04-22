В Украине обнаружили нетипичную ситуацию на рынке яиц: сколько стоит десяток после Пасхи

Пасха прошла, и в Украине традиционно упали цены на яйца – по состоянию на 22 апреля цена поштучно начинается с 5,78 грн (57,8 грн за десяток). При этом цены снизились не так сильно, как обычно, что стало нетипичной тенденцией для отечественного потребительского рынка.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга OBOZ.UA. Частично более слабое, чем ожидалось, снижение цен на яйца может быть связано с ситуацией на топливном рынке и ценами на бензин и дизель.

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость упаковки брендовых яиц категории С1 доходит до 87,23 грн за десяток. Но следует учитывать, что минимальные цены за упаковку (без учета скидок) в некоторых магазинах могут быть ниже, что позволяет покупателям экономить деньги:

"Сильпо " – 65,91 грн;

" – 65,91 грн; Varus – 66,50 грн

– 66,50 грн Auchan – 73,90 грн;

– 73,90 грн; Novus – 79,29 грн;

– 79,29 грн; Metro – 79,50 грн;

– 79,50 грн; "Фора " – 79,50 грн;

" – 79,50 грн; АТБ – 79,90 грн;

– 79,90 грн; "МегаМаркет " – 85 грн.

Другой способ сэкономить – яйца без бренду, поштучно. В крупнейших торговых сетях их стоимость составляет:

АТБ – 5,78 грн/шт;

– 5,78 грн/шт; "Фора " – 5,79 грн/шт;

Varus – 6,29 грн/шт;

– 6,29 грн/шт; Auchan – 5,90 грн/шт;

– 5,90 грн/шт; "МегаМаркет "– 8 грн/шт.

Таким образом ценовая разница между самым дешевым десятком фасованных (в "Сильпо") и поштучных яиц (в АТБ) достигает 8,11 грн.

"Даже после Пасхи цены на яйца остались высокими. Это нетипичная тенденция для украинского потребительского рынка. Однако причины подорожания трудно игнорировать: проблемы с топливом плюс увеличенные расходы на электроэнергию повлияли на себестоимость производства и коснулись почти каждого сектора, включая продукты питания", – объясняют эксперты Agronews.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подешевел картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 18,7 грн/кг, что почти на 0,5 грн ниже средней цены марта. Причиной же этого в экспертной среде называют избыток продукта, образовавшийся на рынке.

