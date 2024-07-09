Пиджак из секонда, почти 49 размер ноги и галстук за 200 грн: участники Kadnay поразили украинцев 'модными луками'

Двух участников группы Kadnay (Каднай) на благотворительной премии Blogger Awards 2024 в Киеве встретил львовский блогер Николас Карма, интересующийся стоимостью образов звезд. На мероприятии появились фронтмен Дмитрий Каднай и бас-гитарист Денис Коркин.

Видео дня

Фанатов удивил 48,5 размер обуви, которую почти нереально найти в магазинах, потому как говорит вокалист, куплена она была очень давно. Видео с разбором луков обоих участников Николас Карма опубликовал в Instagram.

На Дмитрии были черный классический костюм с бутоньеркой в форме велюрового цветка, бежевая майка в сетку и лаковая кожаная обувь. Из аксессуаров он выбрал наручные часы и цепочку с подвесками в форме золотой рыбки и монетки.

"Обувь очень давно куплена. Около 100 [евро]. У меня очень большая проблема с обувью. Поэтому, когда я еще мог выехать за границу, я смотрел, где есть большие размеры. Потому что у меня 48,5. Это кожа. Эти штаны сшиты Назаром Дидиком. Ну, пусть будет 200 долларов. Эту майку мне дала Лия Хмара бесплатно. И этот пиджачок – Hugo Boss. Но честно, этот пиджак из секонда", – рассказал о своем образе Дмитрий Каднай.

Всего его лук по нынешнему курсу валют стоил более 12,5 тысячи гривен, что эквивалентно 300 долларов.

Денис Коркин также одел классический костюм и белую рубашку под него. К образу он добавил черные галстук и обувь.

"У меня не так много историй с моим луком. Чап-чапы я взял три года назад. 2000 гривен. Пиджачок – 2500 или 3000 гривен. Галстук – 200 гривен. Брючки – 1300 гривен. Рубашка где-то тоже 980 гривен", – рассказал гитарист о стоимости своего наряда. Всего его образ составил около 7200 гривен.

Однако Дмитрий Каднай решил раскрыть тайну по поводу сборов Коркина на событие: "Перед этой премией у Дэна выключили свет. И он приехал, чтобы я ее [рубашку] погладил".

В комментариях украинцы в приятном восторге от харизмы артистов и их деловых образов:

"А самый прикол знаете в чем? Что эти два парня задонатили денег столько, сколько стоят украшения вчерашней девушки, и даже больше... Если не ошибаюсь, то где-то 1,5 млн долларов. 100% уважение!"

"Но честно... этот пиджак из секонда... И это известный Дмитрий Каднай! Искренний и открытый, одет стильно без нереальных цен в тысячах евро!"

"Ой я так обожаю легкость от ребят, без тех понтов, гонора, показывания и доказывания, что они и кто... Пиджак из секонда и он это говорит, как есть".

"Певцы, а как все просто и правдиво, и искренность излучают".

"48 размер?"

"Боже, наконец-то нормальные ребята без понтов".

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