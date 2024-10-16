Святослав Вакарчук осуществил мечту фаната, который весь концерт простоял с плакатом: что он попросил. Видео

Певец Святослав Вакарчук на концерте "Океана Эльзы" в Киеве осуществил мечту зрителя. Парень стоял с плакатом в руках, на котором написал свое желание. Вакарчук, в свою очередь, увидел принципиального фаната и пригласил его на сцену.

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Солист дал парню микрофон и разрешил спеть хит "Обійми". Позже к поклоннику присоединился Святослав Вакарчук. Журналист OBOZ.UA побывал на концерте "Океана Эльзы" и рассказал детали.

Спеть вместе с легендой – именно это было желанием парня, представившегося Стасом. Он держал плакат с надписью "У меня есть мечта – спеть с вами".

"Стас, так зовут этого замечательного парня, держал плакат "У меня есть мечта – спеть с вами". Всегда идите за своей мечтой и никогда не сдавайтесь. Спасибо большое", – сказал Вакарчук.

Вероятно, парень не ожидал, что сможет выйти на большую сцену Дворца спорта. Во время выступления Стаса было слышно, как дрожит его голос от волнения. Но Святослав Вакарчук сначала попытался его поддержать, а затем спел в дуэте.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская актриса, работавшая со Святославом Вакарчуком на выборах 2019 года, рассказала, чем ее поразил лидер "Океана Эльзы".

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