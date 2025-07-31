Певица ROXOLANA, которую называют невесткой Юрия Бойко, беременна: что известно о ее таинственном муже

Украинская певица Роксолана Сирота, более известная аудитории под сценическим псевдонимом ROXOLANA поделилась, что впервые станет мамой. От кого беременна артистка пока не известно, ведь она скрывает своего мужа, однако довольно длительное время ходят слухи, что ее избранником является сын бывшего сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

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Радостной новостью исполнительница поделилась на личной странице в Instagram 30 июля, когда праздновала свой день рождения. Она обнародовала трогательный снимок, где предстала перед камерой в нежно-голубом боди, который подчеркнул ее заметно округлившийся животик.

"Лучший подарок", – коротко подписала кадр знаменитость.

ROXOLANA решила больше не рассекречивать никаких деталей ни о поле первенца, ни о сроке беременности. Подписчики и коллеги певицы по сцене искренне поздравили ее с будущим пополнением в семье:

"Поздравляю тебя, красавица. А я знала. По лицу очень видно было".

"Вау! Поздравляю, такая хорошая новость".

"Ну даже о такой новости заявляешь, как настоящее искусство".

Что известно о таинственном муже певицы

ROXOLANA довольно редко делится с аудиторией подробностями своих отношений, однако время от времени все же приоткрывает завесу личной жизни. Так, например, артистка рассказывала, что познакомилась с любимым в Крыму, когда ей было 12 лет. Достаточно долго их связывала лишь дружба, однако во время учебы в университете вспыхнули романтические чувства. Пара встречалась около пяти лет, а официально связала себя узами брака во время пандемии COVID-19. Важный день влюбленные провели в кругу семьи.

Также ROXOLANA раскрыла, что ее муж никак не связан со сферой шоу-бизнеса. Избранник исполнительницы работает IT-специалистом. Кстати, как объясняла артистка, она скрывает любимого от фанатов, ведь он хочет оставаться подальше от публичной жизни: "Я ему уже говорю: "Хочешь фоточку совместную?".

Однако, хотя певица и держит личность мужа в тайне, ходят слухи, что она является невесткой Юрия Бойко, который якобы финансирует ее творчество. ROXOLANA опровергла все подобные упреки и заявила, что ее единственным бизнес-партнером является сестра.

"Единственное, что я могу сказать точно и гарантированно, это то, что я не строю деньги ни за какие партии, ни за какие политические силы. Это финансы мои непосредственно и моей сестры, которая является моим бизнес-партнером. Это все, на что я могу дать ответ точно четкий и конкретный", – подчеркивала звезда.

А вот людей, которые распространяют предположения о связи певицы с Юрием Бойко, она называет "террористами", мол нет никакого смысла вести с ними переговоры. ROXOLANA старается не реагировать на сплетни, появляющиеся о ней в сети, чтобы сохранить свою энергию.

"Я не знаю, вообще реально ли избавиться от какого-то "клейма". Я это прекрасно понимаю. У артистов есть такая судьба – если тебе уже поставили какое-то "клеймо", ты уже будешь с ним идти долго. Вопрос только в том, реагируешь ли ты на это или нет. И действуешь ли ты по совести или нет. Если почитать, откуда я родом, какая у меня семья, какие у меня есть традиции, можно больше обо мне узнать, а не только реагировать на то "клеймо", с которым я иду рядом", – отмечала исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Миссии невыполнимой" Ванесса Кирби сообщила о беременности первенцем.

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