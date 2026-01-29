Певица Leléka удивилась, почему немцы вставляют палки в колеса украинским волонтерам, и раскрыла хитрость, которая спасает сборы на ВСУ

Певица и участница Национального отбора на Евровидение 2026 Leléka (Виктория Лелека) рассказала, что в Германии очень сложно проводить сборы в помощь бойцам Вооруженных сил Украины. Как пояснила исполнительница, немецкая аудитория готова донатить на гуманитарные нужды, но отдавать средства на оружие или прямую поддержку украинских воинов часто отказывается.

Артистке несколько раз приходилось отрекаться от собственных убеждений и подчиняться таким условиям, однако все же она нашла интересный способ "сломать систему". О трудностях, с которыми сталкиваются волонтеры, Leléka рассказала в проекте "СучЦукрМуз".

"В Германии с этим большая проблема. Я организовывала огромный концерт в Дрезденской опере, собрала более 50 артистов. Я тогда разговаривала с руководителем театра и сказала, что хочу собрать средства на защитные жилеты для военных. А мне сказали: "Только на гуманитарные цели". Я бы не вкладывалась в это исключительно для гуманитарных целей. Все умрут, и вы пакеты будете покупать за эти средства или что? Это разрушало меня все время. Я хочу собирать только на военных", – поделилась певица.

Некоторое время Leléka сотрудничала с немецкой благотворительной организацией, после чего начала собирать средства на помощь украинским детям, потерявшим родителей на войне, но все еще не была довольна своей деятельностью. Артистка четко осознавала: должна поддерживать воинов ВСУ, чтобы в нашей стране было как можно меньше сирот.

"Я начала собирать на культуру. Но на самом деле это было для артистов, которые находятся на фронте. То есть первая фраза, которую слышат немцы, – это для культуры. Они сразу дают деньги. Ты говоришь, что это для артистов, которые сейчас на фронте, чтобы они быстрее вернулись к искусству. Ты открыто говоришь, что это на фронт, но для артистов. Без человека не будет культуры, поэтому давайте сохраним людей", – отметила исполнительница.

Как поделилась Leléka, сейчас она проводит сборы для благотворительного фонда Ukraine-Hilfe Berlin и все деньги идут исключительно на помощь войску. По словам певицы, главное подобрать правильные слова, чтобы рассказать немцам, куда пойдут их пожертвования.

