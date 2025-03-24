Певец-путинист из Мариуполя разрисовал стены в Судже ругательными граффити об Украине, но россияне не оценили: ему инкриминируют три статьи

Российский репер-пропагандист Аким Апачев, уроженец Мариуполя, оказался в центре скандала после поездки в Суджу (Курская область). Он разрисовал стены построек нецензурными надписями об Украине, однако местные жители его "перформанс" не оценили. В результате музыканту грозят административные наказания, а также, предположительно, уголовное дело.

Видео дня

Российский военкор Семен Пегов опубликовал видео, в котором Апачев в Судже окрашивает оставленные украинскими военными надписи и пишет собственные оскорбительные слоганы, в частности: "Хохлы, сосите ***". Параллельно репер начал рассуждать о "русском мире" и жертвенности.

Жители города, увидев видео, отреагировали отрицательно. Они не поняли, зачем Апачев решил "ответить" на уже стертые надписи и портить стены новыми. Основные претензии к реперу заключались в том, что он фактически совершил акт вандализма, портя стены своими надписями, и при этом выставил это как патриотический поступок. Музыкант ответил им агрессией: он переходил на личные оскорбления, вызвал недовольных на "стрелку" в ТЦ Курска и даже звонил по телефону критикам с угрозами.

На фоне скандала в ситуацию вмешался исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он резко осудил действия музыканта, назвав их "недопустимым пиаром на крови" и призвал привлечь Апачева к ответственности.

Сейчас на рассмотрении правоохранительных органов три потенциальных нарушения, по которым реперу грозят административные штрафы:

Нарушение запрета на въезд в зону боевых действий без специального разрешения.

Использование ненормативной лексики в публичных местах (статья КоАП РФ).

Вандализм и уродование имущества (возможно возбуждение уголовного дела по статье 214 УК РФ).

Кроме того, жильцы дома, на котором были оставлены граффити, написали заявление в прокуратуру с требованием обязать репера устранить повреждение за свой счет.

После волны критики и возможных юридических последствий певец попытался оправдаться. В своем видеообращении он заявил, что не хотел никого обидеть, а его граффити якобы должны "поддержать бойцов" российской армии. Он также отрицает обвинения в угрозах местным жителям, хотя многочисленные скриншоты и записи телефонных разговоров указывают на обратное.

Кто такой Аким Апачев

Аким Апачев – бывший житель Мариуполя, который после 2014 года активно поддерживал пророссийские силы, а после полномасштабного вторжения России начал работать на пропаганду. Его творчество наполнено агрессивными антивоенными призывами, но с четко выраженной пророссийской позицией.

Репер неоднократно оказывался в скандалах. К примеру, его критиковали за выступления во временно оккупированных украинских городах и за участие в мероприятиях, организованных российским Минобороны.

Ранее Аким Апачев также оказался в центре другого громкого скандала, связанного с украинской траурной песней "Пливе кача".

Эта композиция, ставшая символом памяти по погибшим во время Революции Достоинства и войны на востоке Украины, была вызывающе использована репером в его пропагандистских целях. Он записал кавер-версию этой песни, исказив ее содержание и использовав ее в качестве фона для видео с российскими военными.

Ранее OBOZ.UA писал, что Аким Апачев "прогорел" на пропаганде. Он рассказал известной росжурналистке, что в Украине его никто не притеснял за использование русского языка. Однако быстро переобулся и демонизировал запад Украины.

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