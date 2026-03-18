'Песня будет между нами': тайна песни-пророчества Владимира Ивасюка

"Песня будет между нами" – это один из главных хитов Владимира Ивасюка. Эта песня сейчас возвращает свою популярность и даже стала главной темой крупнейшего музыкального шоу "Угадай мелодию", которое с 19 марта выходит на Sweet TV. Участие в шоу приняли 45 самых популярных украинских звезд, среди которых Артем Пивоваров, Тина Кароль, Ирина Билык, Тарас Цимбалюк, Евгений Клопотенко, Василий Байдак и другие.

Однако мало кто знает, что именно этот хит Владимира Ивасюка стал пророчеством, которое странным образом перекликается с его судьбой. Oboz.ua выяснил, почему эта песня до сих пор вызывает мурашки по коже.

Любовная драма, ставшая хитом

Песня посвящена Галине Тарасюк, журналистке и поэтессе, в которую Ивасюк был горячо влюблен в Черновцах. Владимир написал ее в 22 года, а потом еще несколько лет вносил правки.

Ивасюк не допускал других артистов к работе над песней. Он сам записал не только вокальную партию, но и фортепиано и скрипку, чтобы показать идеальное звучание. Такое внимание к деталям свидетельствует о том, насколько важной была для него эта композиция.

Песня сразу стала хитом и даже преодолела железный занавес и вышла за пределы СССР. Виниловые пластинки с ней экспортировались в страны соцлагеря – Польши, Чехословакии, ГДР.

Песня-пророчество: что предсказал Ивасюк?

Восприятие этой песни как "пророческой" возникло не сразу, а уже после трагической и загадочной гибели Владимира Ивасюка в 1979 году. Пять жутких совпадений, которые нельзя игнорировать:

1. сакральное название-обещание

Само название песни после смерти Владимира стало восприниматься как его творческое завещание. Строку "Пісня буде поміж нас" трактуют как утверждение, что автор останется живым в своей музыке, даже если его физическая жизнь оборвется.

Это оказалось правдой: несмотря на запреты советской власти, песни Ивасюка продолжали петь "между людьми" и после загадочной смерти Ивасюка.

2. Метафора "осени" в 22 года – случайность?

В тексте песни часто упоминается осень:

"Уже осень пришла в мой сад..." "Прошло лето, осень уже наступила..."

Для молодого человека (Ивасюку было всего 22, когда он написал песню) такая фиксация на "осени жизни" и прощании выглядела очень необычно. Однако эти слова оказались пророческими. Всего через месяц после его 30-летия тело композитора нашли повешенным в лесу под Львовом. Власти сразу объявили это самоубийством, несмотря на следы избиения на теле. Сегодня слова песни похожи на предчувствие преждевременного угасания и короткого жизненного пути, будто молодой композитор на пике славы предчувствовал свой трагический конец.

3. Предчувствие разлуки без причины

В песне есть слова: "Никто не знает, как любовь пришла, и как она ушла от нас". Эта неизвестность и внезапность исчезновения чувства в песне впоследствии спроецировалась на обстоятельства его смерти.

Никто точно не знал (и официально до сих пор ведутся дискуссии), как именно оборвалась его жизнь. Строки о том, что "все проходит", стали восприниматься как его внутренняя готовность к тому, что земной путь может быть прерван.

4. Похороны, которые стали протестом

Когда в 1979 году на похороны Ивасюка во Львове пришли десятки тысяч людей, несмотря на запрет властей, многие шепотом цитировали именно это название. Люди говорили: "Он обещал, что песня будет между нами – и он сдержал слово".

Советская власть пыталась скрыть обстоятельства смерти композитора, но народ своим массовым прощанием показал: Ивасюк победил систему. Его песни стали символом сопротивления.

Песня, которая пережила эпохи

Сегодня, спустя десятилетия после трагедии, "Пісня буде поміж нас" продолжает жить, напоминая о талантливом композиторе, чья жизнь оборвалась слишком рано, но чья музыка стала бессмертной.

И то, что именно эта песня снова звучит на всю Украину в эфире популярного шоу, лишь подтверждает: Владимир Ивасюк действительно сдержал свое обещание. Его песни навсегда остались среди нас.