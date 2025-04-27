Первый муж Ани Лорак рассекретил свой семейный статус и поставил точку в слухах о романе с Ириной Билык

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Налкакиоглу поделился деталями своей личной жизни. По словам 47-летнего бизнесмена, сейчас он не холостяк, поскольку имеет тесные отношения с женщиной, с которой видит общее будущее.

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В частности, предприниматель отметил, что все слухи о его романе с певицей Ириной Билык не правдивы, ведь их связывает только дружба. Об этом он рассказал в интервью блогеру Богдану Беспалову.

"Определенный период я очень сильно хотел быть одиноким, потому что забывал любить себя. Так было где-то 10 месяцев. Сейчас не могу назвать себя холостяком. Есть девушка, с которой я очень хорошо общаюсь и вижу потенциальное развитие наших жизней вместе", – поделился бизнесмен.

Говоря об отношениях с Ириной Билык, Мурат Налкакиоглу заметил: любит народную артистку Украины как подругу, ведь знаком с ней достаточно давно и знает, что она отличный человек. Предприниматель рассказал, что познакомился с исполнительницей благодаря его косметическому бренду Farmasi. В канун Нового года они с командой продумывали, кому из звезд отечественного шоу-бизнеса прислать подарочные пакеты с их продукцией. Среди списка знаменитостей оказались и Ирина Билык.

По словам Мурата Налкакиоглу, через два месяца после того, как звезда получила презент, он связался с ней, чтобы поинтересоваться, понравилась ли косметика. Тогда исполнительница направила предпринимателю сообщение, где похвалила продукцию его компании. Впоследствии они начали сотрудничать, а Ирина Билык стала лицом бренда.

"Я всегда говорю, что у нас с Ирой родственные души. У нас такая любовь. Мы ни во что не играем. Почти каждый день мы переписываемся в соцсетях. Между нами реальная дружба, а не коммерческие отношения", – отметил бизнесмен.

Напомним, что слухи об отношениях между Муратом Налкакиоглу и Ириной Билык появились после того, как артистка появилась на мероприятии, организованном бизнесменом. Звезда на сцене исполнила свой популярный хит "А я пливу у човні", а в какой-то момент стала обниматься с бизнесменом перед публикой. Стоит отметить, что Налкакиоглу и Билык опровергают все предположения о романе.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в своих соцсетях Мурат Налкакиоглу поделился видео, на котором нежно обнимает украинку Людмилу Оверковскую. Они вместе находились в турецком городе Стамбул, куда отправились в рабочую поездку. Предприниматель не рассекречивает подробности об отношениях с женщиной, однако, возможно, именно с ней он видит свое будущее.

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