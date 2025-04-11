Экс-муж Ани Лорак закрутил новый роман: что известно о его избраннице-украинке с идеальным телом и почему сеть отреагировала с иронией

Бывший муж певицы-изменницы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налкакиоглу публично сообщил об изменениях в личной жизни. Предприниматель закрутил роман с украинкой Людмилой Оверковской.

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На личной странице в Instagram бизнесмен обнародовал совместное видео с избранницей, на котором пара нежно обнимает друг друга. Влюбленные находятся в турецком городе Стамбул, куда отправились в рабочую поездку.

Стоит отметить, что Людмила Оверковская, которая завоевала сердце Мурата Налкакиоглу, работает фитнес-тренером. В своем профиле в Instagram брюнетка отметила, что работает в этой сфере более 13 лет, поэтому, соответственно, имеет идеальное подтянутое тело.

Сейчас бизнесмен не рассекречивает множество подробностей об отношениях с фитнес-тренером. Однако, возможно, познакомился Налкакиоглу с Людмилой Оверковской именно благодаря работе, ведь женщина работает в его компании.

Интересно, что на новый роман предпринимателя пользователи сети отреагировали довольно иронично. Дело в том, что экс-муж Ани Лорак известен своей бурной личной жизнью, поэтому его подписчики начали шутливо гадать, как долго будут продолжаться эти отношения.

"Надолго ли свежий роман?"

"Мы не успеваем имена запоминать".

"Что снова?"

Напомним, что Мурат Налкакиоглу состоял в браке с запроданкой Ани Лорак с 2009 по 2019 год. Однако после развода бизнесмен был холостяком не слишком долго. В 2020-м предприниматель начал активно делиться общими фотографиями с новой избранницей, визажисткой Лилией Реус, а уже через год сделал ей предложение. Уже 3 июня 2023 пара организовала торжественную свадебную церемонию. Мероприятие влюбленные решили провести под открытым небом.

Однако в начале 2024 года Мурат Налкакиоглу сообщил, что разошелся с визажисткой, обнародовав кадры с новой избранницей Анастасией Foxy. Но и этот роман не был длительным. Уже пять месяцев спустя после начала отношений они поставили точку в своей истории любви. Бывшая пара отписалась друг от друга в соцсетях и удалила общие фото.

А совсем недавно Мурата Налкакиоглу заподозрили в отношениях с певицей Ириной Билык. Слухи появились после того, как артистка посетила мероприятие, организованное предпринимателем. Знаменитость исполнила свой популярный хит "А я пливу у човні", а рядом с ней на сцене стоял бизнесмен. В какой-то момент они даже начали обниматься перед публикой. Одна как Налкакиоглу, так и Билык опровергала предположение о своем романе.

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