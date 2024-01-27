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Первая украинская космотуристка вернулась на Землю: полета в суборбитальный космос ждала почти 20 лет. Видео

София Закревская
Шоу Oboz
2 минуты
1,3 т.
Первая украинская космотуристка вернулась на Землю: полета в суборбитальный космос ждала почти 20 лет. Видео

В пятницу, 26 января, компания Virgin Galactic совершила уже шестой коммерческий космический полет. Вместе с тремя другими туристами в суборбитальный космос слетала украинка Лина Бороздина – она приобрела свой билет еще в 2005 году.

Видео дня

Кадры приземления космоплана опубликовали на странице Virgin Galactic в соцсети X. "Добро пожаловать на Землю, Galactic06! Наши пилоты, экипаж и космический корабль безопасно приземлились на космодроме Америка, штат Нью-Мексико", – говорится в сообщении.

Бороздина стала первой украинкой, совершившей такой полет. На сайте Virgin Galactic было отмечено, что она является "частной астронавткой из Украины и Калифорнии, США".

Самолет-носитель VMS Eve поднялся с космодрома около полудня по восточному стандартному времени, неся четырехместный космический самолет VSS Unity. Eve сбросил Unity на высоте около 13 700 метров после чего космоплан зажег ракетный двигатель и направился в суборбитальное пространство.

Пассажиры несколько минут пробыли в невесомости и смогли увидеть свою родную планету на фоне черноты космоса. Аппарат спустился на Землю примерно через 90 минут после старта. Отметим, что Virgin Galactic не вела прямую трансляцию миссии.

Первая украинская космотуристка вернулась на Землю: полета в суборбитальный космос ждала почти 20 лет. Видео

Вместе с Бороздиной в космосе побывали туристы из штатов Техас и Калифорния, а также из Австрии. В экипаж Virgin Galactic вошли командир VSS Unity CJ Sturckow и пилот Никола Песиле, а также командир VMS Eve Майкл Мазуччи и пилот Дэн Аликс.

Как сообщал OBOZ.UA, одесситка Лина Бороздина приобрела свой билет на космоплан Unity еще в 2005 году за 450 тысяч долларов. Женщина уже много лет проживает в Соединенных Штатах и работает ученым-биохимиком в компаниях LGC Genomics Division и American International Chemical.

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