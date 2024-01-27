Первая украинская космотуристка вернулась на Землю: полета в суборбитальный космос ждала почти 20 лет. Видео

В пятницу, 26 января, компания Virgin Galactic совершила уже шестой коммерческий космический полет. Вместе с тремя другими туристами в суборбитальный космос слетала украинка Лина Бороздина – она приобрела свой билет еще в 2005 году.

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Кадры приземления космоплана опубликовали на странице Virgin Galactic в соцсети X. "Добро пожаловать на Землю, Galactic06! Наши пилоты, экипаж и космический корабль безопасно приземлились на космодроме Америка, штат Нью-Мексико", – говорится в сообщении.

Бороздина стала первой украинкой, совершившей такой полет. На сайте Virgin Galactic было отмечено, что она является "частной астронавткой из Украины и Калифорнии, США".

Самолет-носитель VMS Eve поднялся с космодрома около полудня по восточному стандартному времени, неся четырехместный космический самолет VSS Unity. Eve сбросил Unity на высоте около 13 700 метров после чего космоплан зажег ракетный двигатель и направился в суборбитальное пространство.

Пассажиры несколько минут пробыли в невесомости и смогли увидеть свою родную планету на фоне черноты космоса. Аппарат спустился на Землю примерно через 90 минут после старта. Отметим, что Virgin Galactic не вела прямую трансляцию миссии.

Вместе с Бороздиной в космосе побывали туристы из штатов Техас и Калифорния, а также из Австрии. В экипаж Virgin Galactic вошли командир VSS Unity CJ Sturckow и пилот Никола Песиле, а также командир VMS Eve Майкл Мазуччи и пилот Дэн Аликс.

Как сообщал OBOZ.UA, одесситка Лина Бороздина приобрела свой билет на космоплан Unity еще в 2005 году за 450 тысяч долларов. Женщина уже много лет проживает в Соединенных Штатах и работает ученым-биохимиком в компаниях LGC Genomics Division и American International Chemical.

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