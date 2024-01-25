Украинка Лина Бороздина улетит в суборбитальный космос: билет на самолет она купила за $450 000 еще в 2005 году

Одесситка Лина Бороздина планирует 26 января улететь в суборбитальный космос с членами экипажа космоплана Unity. Свой билет она приобрела еще в 2005 году за 450 тысяч долларов. Борозда вместе с тремя другими астронавтами станет первой украинской туристкой, которая отравится в космос.

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Женщина уже много лет проживает в Соединенных Штатах и работает ученым-биохимиком в компаниях LGC Genomics Division и American International Chemical. Она с самого детства мечтала о космосе, о чем рассказывала журналу Esquire еще в 2010 году, когда частные полеты в космос были из области фантастики.

"Когда мне было три года, папа рассказывал мне космические истории. До шести лет я знала все созвездия. Малая Медведица была моим любимым, поскольку ее было трудно найти. Теперь я изобретаю клиническую ДНК, почти создавая жизнь из ничего. Но одна из моих любимых вещей – это лежать на спине и смотреть на черное небо. Бесконечность пространства дает мне положительное чувство", – рассказала ученая.

Для Лины Бороздиной путешествие в космос было мечтой всей ее жизни, ради которой женщина жертвовала своим комфортом, получая кредиты, чтобы оплатить билет.

"Когда я выросла в Одессе, идея полета в космос была похожа на поездку в Диснейленд. Я очень много работала, взяла второй кредит под залог своего дома на 20 лет, чтобы оплатить дорогу", – объяснила женщина.

Полет состоится на борту космоплана Unity. Он должен выйти на границу между атмосферой и открытым космосом, где четыре туриста проведут 1,5 часа, а несколько минут пробудут в невесомости, сообщает Район.Одеса со ссылкой на Virgin Galactic.

С собой в космос Бороздина планирует забрать маленького гнома. В Facebook она опубликовала фотографию, которую подписала так: "Он готов получить звание первого гнома в космосе".

В частности, уроженка Одессы похвасталась и новым космическим костюмом. Он черного цвета с фиолетовыми вставками и двумя шевронами: украинским и американским флагом.

Ранее OBOZ.UA писал, что компания SpaseX раньше отправляла в космос экипаж с первым турецким туристом в космос. Они будут находиться там 14 дней.

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