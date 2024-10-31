Первая леди США появилась в костюме панды: перед Белым домом прошла традиционная хэллоуинская вечеринка. Фото

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден провели традиционную костюмированную вечеринку для детей, приуроченную к Хэллоуину, перед Белым домом. Американцев поразил внешний вид супруги главы государства, ведь она вышла на публику в объемном костюме панды.

Видео дня

Тем временем Джо Байден решил соблюдать деловой стиль и надел классический костюм. Таким образом, в объектив папарацци попал момент, когда президент и "панда" вместе входили из Белого дома. Как отмечает медиа ABC, нынешняя хэллоуинская вечеринка стала последней для супругов Байденов в должности руководителей США.

Первая леди выбрала костюм панды не просто так. Она приурочила его к новости о том, что эти животные вернулись в Вашингтон. Более того, в мае она вместе с Национальным зоопарком объявляла, что зоосад "ожидает новый всплеск пандомании". Именно поэтому Джилл Байден на вечеринку ко Дню всех святых надела костюм панды как "поздравительного жеста".

Известно, что первая леди США работает в области образования, поэтому она не смогла обойти того, чтобы не предоставить мероприятию образовательную тематику – поощрять детей к чтению.

Без подарков и сладостей событие не обошлось, ведь для детей это самая главная часть Хэллоуина. Целью президента было раздать конфеты, а первой леди – книжечки "10 жутких тыкв".

Как сообщает источник, в Белый дом в течение всего 30 октября должно было посетить до 8 тысяч американцев, среди которых студенты и дети военных.

Ранее OBOZ.UA собирал фото самых эпатажных костюмов знаменитостей на Хэллоуин. Немецкую модель Гайди Клум благодаря потрясающим нарядам в медиа давно прозвали "королевой Хэллоуина".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!