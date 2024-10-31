Красиво до мурашек: топ-12 эпатажных костюмов знаменитостей на Хэллоуин. Фото

Звезды обожают Хэллоуин. Ведь это для них – отличный повод посоревноваться между собой и выяснить, "а кто же самый креативный на светской вечеринке?". Например, немецкую модель Хайди Клум благодаря потрясающим нарядам в медиа прозвали "королевой Хэллоуина". Почему? Ибо она не боится самых смелых экспериментов: гигантский червь, библейская змея внутри яблока, индуистская богиня вечной силы (Кали), шимпанзе, оборотень...

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку наиболее интересных, по нашему мнению, звездных образов. Некоторые из них вызовут у вас одновременно восторг и жуткие ощущения.

1. Хайди Клум и Том Каулитц

В 2023 году Хайди Клум и ее муж, немецкий гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, посетили хэллоуинскую вечеринку в ночном клубе Marquee в Нью-Йорке. Модель была одета в роскошный костюм павлина (настолько реалистичный, что даже могла, опуская и поднимая челюсть, щелкать клювом), а ее избранник шел рядом в образе гигантского яйца. Для реализации своей задумки Клум дополнительно привлекла 10 человек: это были гимнасты, что образовывали собой хвост птицы.

2. The Weeknd и Белла Хадид

В 2018 году канадский певец The Weeknd и американская супермодель Белла Хадид для хэллоуинской вечеринки, проходившей в Нью-Йорке, создали образы персонажей из фильма Тима Бертона 1988 года – "Битлджюс" (Битлджюс и Лидия Дитц). На Хадид было пышное красное платье и фата, а на ее избраннике (пара распалась в 2019 году) – классический бордовый костюм, парик с болотным оттенком, а также рубашка с рюшами и галстуком-бабочкой.

3. Джоуи Кинг

В 2018 году американская актриса Джоуи Кинг посетила в Лос-Анджелесе вечеринку в честь Хэллоуина. Видимо, гости мероприятия могли узнать знаменитость только по голосу. Ведь за гримом невозможно было разглядеть ее реальные черты лица. Итак, Кинг "перевоплотилась" в персонажа из серии книг о Гарри Поттере – Лорда Волдеморта, темного волшебника, который практически достиг бессмертия с помощью черной магии. Он же – "темный лорд" или "тот, кого нельзя называть".

4. Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

В 2022 году в честь Хэллоуина американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк и его жена, американская актриса Джессика Бил, оделись как культовые персонажи фильма "Один дома" – печально известный злодей Гарри Лайм и его напарник Марвин Мерчинс. Звездные супруги за основу взяли образы со сцен, когда одного из героев ударил по лицу утюг, а другого – засыпало перьями из подушек.

5. Джеймс Чарльз

В 2023 году американский визажист и модель Джеймс Чарльз посетил хэллоуинскую вечеринку в Нью-Йорке в образе нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Он не ограничился костюмом, рамкой для картины и париком: разрисовал себя и наряд, используя технику мазков художника. Дополнительно Чарльз с помощью краски-спрея изменил цвет своих волос на ярко-рыжий.

6. Хода Котб

В 2009 году американская журналистка и писательница Хода Котб появилась на вечеринке в честь Дня всех святых в костюме Йоды, вымышленного персонажа из вселенной "Звездных войн" (он – гранд-мастер Ордена джедаев; один из сильнейших и мудрейших джедаев своего времени). Знаменитость дополнила свой лук световым мечом и туфлями на высокой платформе. Наверно, нелегко было носить на голове кучу грима.

7. Меган Фокс и Колсон Бейкер

В 2023 году американская актриса и модель Меган Фокс и ее избранник, американский поп-исполнитель Колсон Бейкер (сценический псевдоним – Machine Gun Kelly), на хэллоуинскую вечеринку в Лос-Анджелесе прибыли в костюмах, вдохновленных боевиком режиссера Квентина Тарантино ("Убить Билла" (2023)). Кинозвезда была школьницей-убийцей Гого Юбари, а Бейкер - "черной мамбой" Беатрикс Киддо. Чтобы образы выглядели жутко, оба нанесли на разные части тела и нарядов искусственную кровь.

8. Кайли Дженнер

Американская модель Кайли Дженнер на Хэллоуин-2022 оделась в черное полупрозрачное макси-платье и разрисовала тело зеленой краской. Далее декорировала помещение свечами и бумажными летучими мышами, и легла в ванную, обняв анатомический макет скелета человека. Так знаменитость "перевоплотилась" в ведьму.

9. Зои Кравиц

В 2018 году американская актриса и певица Зои Кравиц, дочь американского музыканта с украинскими корнями Ленни Кравица, посетила вечеринку Casamigos Halloween Party в Беверли-Хиллз. Она была в простом и одновременно эффектном образе, который сможет повторить каждый: в шелковом халате, высоких гольфах, банном полотенце на голове, с газетой в руках и с накладными клыками на зубах. Можно предположить, что это – женщина-вампир, которую некстати разбудил почтальон.

10. Гай Ричи и Рокко Ричи

В 2014 году английский кинорежиссер Гай Ричи и его сын, актер Рокко Ричи, в честь Хэллоуина посетили бал ЮНИСЕФ в Великобритании. Их луки были по-настоящему жуткими для тех, кто смотрел культовый драматический телесериал "Во все тяжкие". Звездный отец "перевоплотился" в Уолтера Уайта (химика, который варил метамфетамин), а Ричи младший – в Джесси Пинкмена, партнера мистера Уайта по наркобизнесу.

11. Майкл Рэй Стивенсон

В 2023 году американский рэп-исполнитель Майкл Рэй Стивенсон, более известный под сценическим псевдонимом Tyga, изрядно напугал гостей Casamigos Halloween Party. Для своего жуткого образа, Клоуна Арта (серийного убийцы), он черпал вдохновение из ленты "Ужасный" (2016). Tyga был одет в черно-белый комбинезон, крошечный цилиндр и маску клоуна. Кроме того, взял в руки пилу и добавил к костюму немного искусственной крови.

12. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

В 2022 году американская фотомодель и актриса Кортни Кардашьян, а также ее муж, американский музыкант Трэвис Баркер, оделись в красивые до мурашек костюмы. Их персонажи – Тиффани (в свадебном платье и кожаной куртке) и Чаки (в джинсовом комбинезоне, рыжем парике и винтажном полосатом лонгсливе) из фильма ужасов "Невеста Чаки" (1998).

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