Пэрис Хилтон впервые показала миру свою дочь: как выглядит 5-месячная Лондон. Фото

Почти пять месяцев американская модель Пэрис Хилтон скрывала новорожденную дочь Лондон Мэрилин Хилтон-Реум, однако решила наконец-то показать ее миру. Девочку светской львицы и ее мужу писателю Картеру Реуму родила суррогатная мать.

Подобным способом в 2023 году в звездной семье появился первенец – сын Феникс (назван в честь города в США). Что любопытно, имя для пятимесячной дочери 43-летняя Хилтон придумала еще 10 лет назад. Неудивительно, что ее дети названы в честь городов, ведь сама модель носит звание французской столицы – Парижа. Впервые свою новорожденную дочь она показала в семейном фото в Instagram.

К опубликованной фотоколлекции звезда добавила щемящей пост о своей любви к семье и счастьи от мечты, которая наконец-то сбылась, – иметь дочь.

"Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Я мечтала иметь дочь по имени Лондон сколько себя помню. Я очень благодарна, что она здесь. Я искренне ценю каждый миг, проведенный с ней. Вместе с Фениксом мои ангелы показали мне любовь, которая, я даже не думала, может быть столь глубоко, прежде чем стать их мамой", – написала она.

Поклонники восхищались нежными фото, а некоторые даже заметил невероятное сходство с братом:

"Лондон идеальна, как и ее брат".

"Посмотрите, какую семью вы создали! Такая красивая".

"Они оба такие милые".

"Лондон и Феникс уже родились иконами".

"Феникс и Лондон – самые ангельские дети. Не могу дождаться, когда увижу все приключения, которые произойдут с вами".

Напомним, в ноябре 2023 года Пэрис Хилтон опубликовала таинственное сообщение с розовой детской одеждой и подписала его: "Благодарна за мою дочь". Тогда не все поклонники поняли, что в семье пополнение, ведь о планах еще одного суррогатного материнства звезда не рассказывала. Лишь в одном из подкастов в 2023 году она отметила, что мечтает о дочери, которую хочет назвать Лондон.

Для нее не в новинку скрывать беременность суррогатной матери. 25 января прошлого года звезда неожиданно объявила о рождении своего первенца. Первые его детские фотографии попали в сеть спустя месяц. С тех пор она часто публиковала кадры с малышом и называет себя счастливой мамой.

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