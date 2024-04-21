'Поколение Z': Осадчая показала редкое фото с 21-летним сыном

Украинская телеведущая и журналистка Екатерина Осадчая впервые за долгое время показала совместное фото со своим 21-летним сыном Ильей от первого брака. Парень учится в США на IT-специалиста, поэтому, вероятно, домой почти не приезжает.

На фото с несколькими общими фотографиями из фотобудки, опубликованном в InstaStories, можно проследить их невероятное сходство: идентичные черты лица, глаза, губы. Эта публикация стала основой для рассказа о генерации ее семьи.

"Мой старший. Поколение Z", – подписала журналистка.

Екатерина Осадчая рассказала об отличии поколений и поделилась фотографиями других членов семьи, часто появляющихся в ее соцсетях. Таким образом, 7-летнего Ивана и 2-летнего Даниила она отнесла к последней генерации – "Альфа", называемой "полноправным движением XXI века".

Себя звезда назвала "миллениалом" (поколение Y), родившимися примерно за десять лет до и после распада СССР, а 53-летнего мужа, старшего на 13 лет, телеведущего Юрия Горбунова – поколением X, молодость которых пришлась на советское время. Более того, она шокирована, что в семье собралось четыре разных генерации.

"И здесь я поняла, что в нашей семье сразу 4 поколения. Юра – X, Я – Y, Илья – Z, Иван и Даниил – Alpha", – написала она.

Напомним, старшего сына Илью Екатерина Осадчая родила от бизнесмена Олега Полищука в 19 лет. Свое будущее он связал с программированием. В 2021 году парень окончил престижную школу Kyiv International School и поступил в Мэрилендский университет.

Однако, кроме технической работы, Илья увлекается музыкой, а свое первое публичное выступление с гитарой в руках посвятил родителям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известный американский комик остро раскритиковал разные поколения. Он отправил поколение Z "умирать в Украине" из-за своей жестокости, миллениалов назвал зацикленными на себе, а бейби-бумеров – эгоистами.

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