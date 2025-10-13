Перед смертью позвонила в 911: раскрыта тайна последних минут жизни звезды 'Крестного отца' Дайан Китон

Продолжают появляться новые подробности о смерти легендарной актрисы Дайан Китон, известной по ролям в фильмах "Крестный отец", "Энни Холл" и "Клуб первых жен". Перед смертью 79-летняя звезда успела позвонить в службу 911.

Видео дня

На аудиозаписи, обнародованной изданием TMZ, диспетчер сообщил: "Спасательная служба 19, человеку плохо", прежде чем назвать адрес Китон.

Актриса была оперативно доставлена в больницу пожарной службой Лос-Анджелеса, однако спасти ее не удалось. Семья подтвердила журналу People, что Дайан Китон умерла в субботу 11 октября утром.

По словам близкого друга актрисы, ее здоровье внезапно ухудшилось: "Она очень внезапно умерла, что было очень болезненно для всех, кто ее любил. Это было так неожиданно, особенно для человека с такой силой и духом".

Последние месяцы жизни Китон провела в кругу ближайших родственников, которые старались держать детали ее состояния здоровья в тайне. Даже давние друзья актрисы не знали, насколько серьезно она болела.

Автор песен и обладательница "Оскара" Кэрол Байер Сейгер, которая была близкой подругой Китон, рассказала об их последней встрече: "Я видела ее две-три недели назад, и она была очень худая. Она очень похудела".

По словам Сейгер, Китон недавно пережила стресс из-за пожара в Лос-Анджелесе, который повредил ее дом. Из-за этого она некоторое время жила в Палм-Спрингс, а после возвращения выглядела истощенной. Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка оставалась жизнерадостной и полной энергии.

Причину смерти до сих пор никто не раскрывает. Однако, как отмечают в NYP, Китон ранее рассказывал о борьбе с раком кожи и расстройством пищевого поведения.

"Это семейная история. Я помню, что у моей тети Марты был настолько тяжелый рак кожи, что ей пришлось удалить нос. Мой отец имел базально-клеточный рак кожи, и мой брат тоже. С этим видом рака кожи все сложно. Вот почему нужно наносить солнцезащитный крем", – говорила актриса в интервью Los Angeles Times в 2015 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно об отношениях Дайан Китон с пророссийским Вуди Алленом и почему она никогда не вступала в брак, хотя воспитывала двоих детей. Именно он открыл для зрителей ее актерскую гибкость и создал образ, который позже стал символом американской независимой женщины 1970-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!