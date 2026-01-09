Откуда берется сила: PROBASS ∆ HARDI выпустили новую песню 'Коріння'

PROBASS ∆ HARDI выпускают новый трек "Коріння" – на этот раз это совместная работа с украинским народным хором "Калина" имени Григория Левченко. О памяти, наследственности и внутренней опоре, о роде как первом источнике.

Видео дня

"Корни" родилось из простой, но принципиальной мысли: "Тот, кто имеет корни, имеет свои плоды".

Probass – фронтмен группы PROBASS ∆ HARDI говорит, что эти слова сегодня звучат как код:

"Это не просто громкое заявление. Это напоминание, почему мы должны двигаться дальше. У нас есть большая история – и она не тянет назад, а наоборот, поддерживает и задает темп. Дает понимание, что правда на нашей стороне".

Музыкально "Корни" – классический представитель стиля UKROBASS в фирменном звучании PROBASS ∆ HARDI: глубокий, мелодичный, ритмичный. Создает пространство, в котором время будто замедляется, а ты остаешься один на один с собственными ощущениями. Точка равновесия внутри движения.

Особую силу композиции придает сотрудничество с хором "Калина" ПНПУ им. В. Г. Короленко – живым голосом Полтавщины, где аутентичное пение является фундаментом. Традицию и современность объединило электронное звучание.

"Корни" уже доступно для прослушивания на всех цифровых платформах.