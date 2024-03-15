Одна из величайших ролей в истории кино 'уничтожила' 9-летнего мальчика: как сейчас живет юный Энакин Скайуокер из 'Звездных войн'

Звезда "Звездных войн: Скрытая угроза" Джейк Ллойд, игравший в 1999 году роль маленького Энакина Скаувокера, не был готов к безумной популярности, а со временем в подростковом возрасте у него началась шизофрения. Свою важнейшую роль в жизни актер получил в 9 лет, из-за чего всемирное обсуждение стало для него грузом.

Как утверждает мать Ллойда в Star Wars News Net, несмотря на значительную психическую проблему, 35-летний мужчина все еще обожает Вселенную "Звездных войн". В фильме 9-летний мальчик удачно воспроизвел образ молодого Энакина, воплотив его привлекательность, любопытство и внутренний конфликт. Персонаж, мальчик-раб, обладающий мощным потенциалом Силы, становится объектом увлечения джедаев, но вместе с тем и огромным источником проблем из-за превосходства и неподходящего мировоззрения.

Из-за того, что сюжет приквела был предсказуемым, фильм получил немало критики, а главный актер – Джейк Ллойд – первым попал под раздачу тогда, когда точно не был готов к хейту. Именно "Звездные войны: Скрытая угроза" стали началом разрушения его карьеры, завершившейся в 2001 году.

В защиту ребенка встали его коллеги. Еще в 1999 году, актер "Апполона-13" Рон Говард заступился за Ллойда, написав гневное письмо в популярный в то время журнал Newsweek, который раскритиковал 9-летнего актера еще до премьеры фильма.

"Материал (опубликованный Newsweek) цитирует неназванных "инсайдеров", критикующих роль девятилетнего ребенка. Я не могу знать, насколько опытным или профессиональным он мог выглядеть во время основных съемок, но я серьезно сомневаюсь, что эти "инсайдеры" достаточно проникли внутрь, чтобы увидеть отредактированную версию новых "Звездных войн", потому что я видел и, по моему мнению, Джейк Ллойд потрясающий в фильме. Как человек, профессионально занимавшийся актерским мастерством в раннем возрасте, я могу заверить вас, что девятилетний Джейк вполне способен прочитать, понять и почувствовать полное унижение такой статьи", – говорилось в гневном письме.

Из-за дальнейшей критики, Ллойд испытывал унижение в школе. Впоследствии в средних классах у него появились первые колокольчики шизофрении. Тогда психиатры диагностировали биполярное расстройство и назначили лечение, которое никак не помогало.

"У Джейка начались проблемы в средней школе. Он начал говорить о "реалиях". Он не знал, был ли он в этой реальности или в другой реальности. Я точно не знала, что на это сказать. Он не говорил нам, что слышал" голоса в то время. Но он их слышал", – рассказала мать.

Уже в 2008 году после того, как актер бросил колледж, Ллойд узнал, что у него шизофрения, но лекарство категорически отказывался принимать. Через 7 лет такой жизни его "поймала" полиция из-за нескольких нарушений ПДД и арестовала на 10 месяцев, а впоследствии мужчину перевели в психическую больницу. В настоящее время бывший актер проходит реабилитацию и мечтает спокойно жить.

Как утверждает мать, его ментальные проблемы не были связаны с массовой критикой из-за роли Энакина Скайуокера: "Это бы все равно произошло. Я считаю, что это генетически. И его психиатр также соглашается, что Джейк имел шанс стать шизофреником".

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