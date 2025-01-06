Отец Меган Маркл, не общавшийся с ней уже 6 лет, отдалился от дочери: какое послание он оставил внукам

Отец принцессы Сассекской Меган Маркл – Томас Маркл – сообщил о решении уехать из Америки в 2025 году и тем самым показал, что готов отдалиться от дочери, с которой не общался еще с ее свадьбы с принцем Гарри в 2018-м. Он собирается переехать из города Розарито, Мексика, в Юго-Восточную Азию, чтобы провести последние годы жизни с более "добрыми" людьми.

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И хотя 80-летний Томас Маркл планирует сменить место жительства, он все еще питает надежду поддерживать контакт со своими внуками – 5-летним Арчи и 3-летней Лилибет. Именно такое послание он оставил потомкам. Более того, мужчина рассказал в интервью Daily Mail, что не прочь возобновить общение с дочерью Меган Маркл.

"В основном я просто хочу покоя. В 80 лет никто из нас не знает, сколько нам осталось. Я хочу, чтобы все время, которое мне осталось, было спокойным, без ужасной драмы последних лет. – признался он. – Мне не нравятся некоторые вещи, которые сделала моя дочь, но я всегда буду любить ее. Моя дверь всегда открыта для нее. Я люблю ее, и это никогда не изменится".

Томас Маркл не только не общается с дочерью, но и с ее мужем – принцем Гарри – и внуками. Он рассказал, что уже смирился с тем, что может больше никогда не заговорить с ними.

Однако в его доме висят многочисленные фотографии Меган, в частности, с первой свадьбы женщины с Тревором Энгельсоном, который, по его словам, ему "очень нравился".

В частности, Томас Маркл заговорил о короле Чарльзе III, который тоже долгое время не видел потомков: "Я дедушка, а он – король Англии, но он тоже дедушка, который хотел бы видеть своих внуков. Я не убегаю. Я иду на поиски более положительной жизнь. Ежедневно я вижу что-то о Меган. На этой неделе это было новое телешоу. Я мечтаю о том, что однажды я смогу собрать всю свою семью вместе как "нормальная" семья".

Ранее OBOZ.UA писал, что Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман. Сериал будет рассказывать о жизни "принцессы в изгнании", переехавшей с мужем в США.

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