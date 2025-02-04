От сайта знакомств до контроля телефонов: история любви актера Дэвида Харбора и певицы Лили Аллен, которые тайно развелись

Брак американского актера Дэвида Харбора и английской поп-певицы Лили Аллен дал трещину. После четырех лет супружеской жизни пара решила тайно развестись.

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Как сообщает издание People, ссылаясь на источник, приближенный к знаменитостям, они решились принять столь важное решение, поскольку их отношения начали постепенно ухудшаться. Отмечается, что исполнительница поставила точку в романе перед Рождеством.

"Их брак разваливается, поэтому они развелись", – рассказал инсайдер.

Как добавляет The Sun, вероятной причиной разрыва могли стать измены Дэвида Харбора. Лили Аллен заподозрила мужа в неверности, поскольку узнала, что актер имеет личный аккаунт в приложении для знакомств среди знаменитостей Raya. Исполнительница создала там собственную страницу и провела своеобразное расследование.

"Лили искала женщин, которые были на Raya, и сравнивала их с женщинами, за которыми Дэвид следил в Instagram, чтобы попытаться выяснить, с кем он встречался", – отметил источник.

По словам инсайдера, это стало болезненным ударом для Лили Аллен, ведь она "ни на кого не обращала внимания после того, как встретила Дэвида Харбора".

История любви Харбора и Аллен

Звезда сериала "Очень странные дела" познакомился с будущей женой в вышеупомянутом приложении Raya. Их роман развивался довольно быстро, поэтому в 2020 году они поженились, организовав поразительную церемонию в Лас-Вегасе. Лили Аллен всегда довольно открыто делилась с поклонниками подробностями брака с актером, так что во время одного из интервью призналась: они контролируют телефоны друг друга.

"Сейчас у меня есть детский телефон, который называется Pinwheel. Там нет возможности просматривать веб-страницы и социальные сети, но вы можете использовать Uber и Spotify. Мой муж постоянно наблюдает за ним, поэтому контролирует, какие приложения я могу иметь на своем телефоне. Я тоже контролирую его телефон", – поделилась певица.

Однако такая проверка не остановила Лили Аллен от того, чтобы создать собственный аккаунт на OnlyFans, где она продавала фото своих ног. По словам исполнительницы, сначала ее муж несколько неодобрительно относился к этому, однако впоследствии поддержал деятельность избранницы.

В 2023 году супруги отпраздновали третью годовщину свадьбы. Знаменитости всегда рассказывали друг о друге только хорошие вещи и не уставали отмечать, что их семейная жизнь с двумя дочерями Аллен просто великолепна.

Однако в конце 2024-го истории об "идеальной семье" несколько изменилась. В своем личном подкасте певица призналась, что они переживают с мужем "трудные времена". Тогда Лили Аллен не раскрыла никаких подробностей, однако отметила: это негативно влияет на ее психологическое состояние.

"Мне очень тяжело хатыбы чем-то заинтересоваться. Я постоянно накручиваю и накручиваю себя, и это вышло из-под контроля. Я не могу сосредоточиться ни на чем, кроме боли, которую переживаю", – призналась певица.

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