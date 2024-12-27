Дуа Липа выходит замуж: история любви 29-летней певицы и ее жениха-актера. Фото

Британская певица Дуа Липа будет встречать Новый год в новом статусе невесты после того, как бойфренд звезды Каллум Тернер сделал ей предложение. По словам близкого источника, пара планирует устроить новогоднюю вечеринку и отпраздновать помолвку.

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Об этом сообщает британский таблоид The Sun. Особая новость станет отличным завершением 2024 года для 29-летней артистки и 34-летнего актера, встречающихся с начала года. "Дуа и Каллум очень влюблены и знают, что это навсегда. Они обручены и не могут быть счастливее. Дуа пережила один из лучших годов в своей профессиональной карьере, и это вишенка на торте. Каллум – такая надежная поддержка для Дуа, и они – отличная пара. Их семьи и друзья очень счастливы. Это было удивительное Рождество для них", – поделился инсайдер.

Что известно об отношениях Липы и Тернера

Впервые о паре заговорили в январе 2024 года, когда издание TMZ опубликовало кадры, на которых певица танцует медленный танец и, похоже, целуется с актером на афтепати после лос-анджелесской премьеры фильма "Мастера воздуха". Тогда исполнительница, вероятно, пришла поддержать своего снявшегося в драматическом сериале любимого.

В течение месяца влюбленных не раз выслеживали папарацци, когда звезды выходили на свидание, держались за руки или целовались, не скрывая своих чувств. Позже Липа и Тернер появлялись вместе на вечеринках после премий Grammy и BAFTA.

В мае певица поделилась фото любимого в Instagram. С этого момента на странице Дуа можно увидеть немало романтических снимков с любимым.

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