От дерзкой Эрики до женственной MamaRika: как менялись сценические образы и внешность Насти Кочетовой

Украинская певица, известная уже много лет как MamaRika, не раз меняла сценические имена и образы, в которых эпатировала на ТВ и сценах. За 20 лет карьеры артистка принимала участие в ряде телепроектов, становилась фигуранткой скандалов, может похвастаться престижными наградами, известными хитами и съемки в сериалах.

Сейчас 34-летняя звезда счастлива в браке, воспитывает сына, занимается творчеством и транслирует свою спокойную жизнь в блоге. Однако раньше ее знали как дерзкую Эрику, крутившую скандальный роман на глазах украинцев. OBOZ.UA расскажет, как менялась исполнительница с годами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ранние годы и первые шаги к телевидению

Будущая звезда Настя Кочетова родилась 13 апреля 1989 года в городе Червоноград Львовской области. С детства она занималась музыкой. Уже в 14 лет одержала победу в конкурсе "Червона рута", а в 17 дебютировала на "Американском шансе". После попытки "пробиться" в США Настя Кочетова вернулась в Украину.

Видео дня

На отечественном телевидении ее выбор пал на третий сезон "Фабрики звезд", после которой карьера артистки пошла вверх. На шоу ее уже называли Эрикой.

"Фабрика звезд-3"

Сопутствовали интересу зрителей к участнице не только ее талант и дерзкий образ, но и роман с другим конкурсантом – Стасом Шуринсом. За взаимодействием конкурентов наблюдали очень внимательно, ведь они долго отрицали свои чувства.

Тогда же влюбленные попали в скандал, ведь на проекте Шуринс рассказывал, что встречается с другой. В конце концов, публика перестала называть Эрику "искусительницей" и смирилась с романом звезд, который, к слову, длился около года. Шуринс тогда победил на шоу, а Эрика оказалась на шестом месте.

Сольная карьера

На "Фабрике" певица вела себя уверенно, дерзко и подчеркивала свой образ соответствующей смелой, короткой прической и брутальной одеждой. После расставания с Шуринсом она отрастила волосы, начала сотрудничать с продюсерским центром UMMG, выпустила первые хиты и стала "певицей года" по версии "Хрустального микрофона".

Так продолжалось до апреля 2016 года, когда Эрика разорвала отношения с продюсерским центром и взяла сценическое имя MamaRika. Звезда шутила о "растроении" личности и объясняла, что "Mama" – это "цетральная фигура, которая все решает, в афрокультуре".

MamaRika сейчас

С этого момента началась внутренняя и внешняя трансформация исполнительницы. Она сменила стиль на более женственный и соблазнительный, в 2020 году вышла замуж за ведущего Сергея Середу, а в 2021 году родила сына Давида.

Звезда популяризирует украинскую музыку, давно не попадает в скандалы и делится в блоге инсайдами семейной жизни. Артистка осталась все такой же яркой личностью с уникальным в украинском шоубизе стилем. Однако теперь это не цепи и "ежик", а розовые волосы, по которым ее легко узнают.

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