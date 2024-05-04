Встречалась с Джоном Кеннеди, а ее родители 'воспевали' фашизм: 5 малоизвестных фактов об Одри Хепберн. Фото и видео

Одри Хепберн, муза французского модельера Юбера де Живанши, была чувственной актрисой, которой по силам любые амплуа, и одной из величайших икон стиля ХХ века! Ее фирменный образ в "Завтраке у Тиффани" – маленькое черное платье, большие солнцезащитные очки, высокая прическа и жемчуг – остается легендарным до сих пор. Однако Хепберн – гораздо больше, чем ее многочисленные роли в фильмах и изысканные наряды!

Во время Второй мировой войны еще никому неизвестная девушка помогала голландскому движению сопротивления против нацистов. Позже, на пике славы, она бросила кино и стала послом доброй воли UNICEF... Мы в материале OBOZ.UA по случаю 95-летия со дня рождения Одри Хепберн решили рассказать интересные факты из ее жизни. Те, которые изменят ваше представление о ней! Актриса прожила 63 года. Причиной смерти стал колоректальный рак.

1. Ее родители были поклонниками фашизма

В середине 30-х годов в Британии "закрепился" фашизм. Этому способствовал Британский союз фашистов (British Union of Fascists – BUF), возглавляемый сэром Освальдом Мосли. Отец Одри, Джозеф Виктор Растон, и ее мать, баронесса Элла ван Хемстра, были членами BUF. В 1935 году эти двое гастролировали по Германии с другими представителями организации, включая печально известных сестер Митфорд (британских аристократок, заключенных за нацистские симпатии). В Мюнхене Элла познакомилась с Адольфом Гитлером и написала о нем несколько одобрительных статей для издания BUF – The Blackshirt.

Когда BUF радикализировался и его насильственные антисемитские взгляды вышли на первый план, Элла присоединилась к голландскому движению сопротивления. А вот отец Одри бросил семью (дочери на тот момент было 6 лет) и переехал в Лондон, где глубже погрузился в фашистскую деятельность. "Это было самое травматическое событие в моей жизни... Трагедия, от которой, я думаю, никогда не приду в себя. Я обожала его и ужасно скучала по нему с того дня, как он исчез. Я всегда завидовала чужим детям: приходила домой со слезами, потому что у них был папа", – поделилась актриса личным в одном из интервью.

Также известно, что Хепберн, став взрослой, не смогла смириться с темным прошлым своих родителей... Однако никогда не ссорилась с матерью по поводу ее "воспеваний" Гитлера. Та, по словам Одри, "в течение многих лет несла на себе бремя за эту ошибку".

2. Была свидетелем безвременья войны и помогала движению сопротивления

Во время Второй мировой войны 11-летняя Одри переехала жить в Нидерланды. Ее мать считала, что будет безопасно в стране, которая пообещала сохранять нейтралитет. Фашисты все же вторглись... Хепберн, как и миллионы других, чуть не умерла от голода, когда оккупанты прекратили поставки продовольствия. Выжить помогли крапива, луковицы тюльпанов, вода... Ее рост был почти 168 сантиметров, а вес – 40 килограммов. Девушка страдала астмой, желтухой и другими болезнями, вызванными недоеданием. Когда же Одри была слишком слабой, чтобы встать с постели, проводила время с книгой в руках, надеясь таким образом выгнать из своей головы навязчивые мысли о еде.

В оккупированных немцами Нидерландах Одри стала свидетелем того, как молодых мужчин подтолкнули к стене на улице и расстреляли. Она видела поезда, наполненные депортированными евреями: их лица смотрели сквозь щели в верхней части вагонов. "Я помню, как один маленький мальчик стоял со своими родителями на платформе, очень бледный, одетый в пальто, которое было ему велико... и зашел в поезд. Я была ребенком, который наблюдал за ребенком", – рассказывала Хепберн.

Видя все эти ужасы, а также один за другим теряя родных и знакомых, Одри твердо решила поддержать движение сопротивления. Известно, что она была медсестрой-добровольцем в госпитале, где лечили раненых солдат. Еще – участвовала в тайных спектаклях (мюзиклах и балетах), известных как "черные вечера", которые использовались для сбора денег для движения сопротивления. "Я танцевала на концертах, сама создавала танцы... У меня был друг, игравший на фортепиано, а моя мама шила костюмы", – делилась воспоминаниями Хепберн.

Иногда Одри носила в своих балетках солдатам секретные сообщения. В один из таких дней ее задержали гитлеровцы, заподозрив в шпионаже. Как ей удалось спастись? Девочка сделала вид, что собирает на обочине цветы, и отвлекла от себя нежелательное внимание.

3. Много лет жизни посвятила благотворительности

Одри Хепберн была одной из первых знаменитостей, которая использовала платформу UNICEF для благотворительной деятельности в больших масштабах. Она бросила актерскую деятельность на пике карьеры, чтобы иметь время на гуманитарную помощь, а также на воспитание своих сыновей Луки и Шона.

Так, в 1989 году Одри стала послом доброй воли UNICEF и совершила 50 поездок в Эфиопию, Турцию, Венесуэлу, Эквадор, Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Мексику и Судан. Кроме того, звезда часто публично рассказывала о ряде гуманитарных кризисов. Для чего? Чтобы повысить осведомленность общественности и вместе искать действенные пути решения проблем.

Интересный факт! В 2002 году в Нью-Йорке, вблизи штаб-квартиры UNICEF, была установлена скульптура Spirit of Audrey (с англ. языка – "Дух Одри"), которая имеет высоту 213 сантиметров. Она призвана увековечить память о неутомимой работе Хепберн как посла доброй воли.

4. Имела любовные отношения с Джоном Кеннеди

Когда Джон Фицджеральд Кеннеди был сенатором, имел роман с Одри Хепберн, который продлился недолго – несколько месяцев. Пара скрывала этот факт от общества, а после расставания оба продолжили поддерживать дружеские отношения.

Прошло много лет... В 1963-м актрису пригласили на празднование дня рождения 35-го президента США Джона Кеннеди, чтобы та спела Happy Birthday. Она согласилась и выполнила обещание. Наверное, вы подумали, что мы спутали ее с актрисой Мэрилин Монро. А вот и нет! Звезда фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" поздравила президента годом ранее – в 1962-м. В отличие от выступления Монро, это было частное событие, то есть записей с него нет.

В 1963 году Джон Кеннеди был застрелен. Одри узнала эту новость во время съемок в ленте "Моя прекрасная леди". Тогда она попросила всех на съемочной площадке помолиться за него, а потом сошла со сцены в карету, опустила шторы и долго плакала.

5. Была больше, чем "музой" Живанши

Одри была не только вдохновительницей всемирно известного модельера Юбера де Живанши. Она умела создавать чудесные дизайнерские проекты. Сначала рисовала эскизы нарядов, а затем совершенствовала идеи, дискутируя с Юбером. Это были две творческие личности, которые работали вместе, чтобы придумать новаторскую одежду. Актриса понимала, как платье "увидит" камера, что на ней должно быть, а что – нет. Результаты этого тандема поражают до сих пор!

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