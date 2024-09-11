OSTY и Klavdia Petrivna вырвались в топ чартов: инсайдер рассекретил, какие отношения связывают артистов

Новый трек певицы Клавдия Петровна (Klavdia Petrivna), настоящее имя которой Соломия Опрышко, в дуэте с молодым исполнителем OSTY "Не пугай" вырвался в топ-чарты популярнейших стриминговых сервисов. Украинцы не только "заслушали до дыр" лирическую песню, но и вывели клип к ней на первую строчку трендов Youtube.

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В музыкальном видео артисты провели зрителей сквозь историю своей популярности, показав длинный путь от акапельного исполнения в стенах колледжа до эффектного выступления во Дворце спорта. Чем большую популярность набирает хит, тем больше фанаты интересуются в комментариях: есть ли что-то между юными исполнителями? OBOZ.UA пообщался с инсайдером, который раскрыл, что за отношения связывают звезд.

Несмотря на большое количество предположений и догадок, источник, приближенный к знаменитостям, опроверг все теории о романтических отношениях между артистами.

"Одногруппники, друзья. На этом все", – отметил инсайдер.

Соломия Опрышко и OSTY вместе учились в Дрогобычском музыкальном колледже имени Василия Барвинского. Некоторые пользователи сети в течение длительного времени были убеждены, что Клавдия Петровна младшая сестра юного исполнителя, ведь они очень похожи между собой. Однако сейчас известно: звезд связывают дружеские отношения, которые продолжаются довольно давно.

Интересно, что именно OSTY первым дал поклонникам подсказку, кто скрывается под образом Клавдии Петровны. Он показал фрагмент песни, где видны светлые волосы Соломии Опришко.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры.

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