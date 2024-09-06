Klavdia Petrivna показала себя в начале карьеры без сценического образа и макияжа. Видео

Украинская певица Klavdia Petrivna (настоящее имя – Соломия Опрышко), которая до недавних пор оставалась самой загадочной артисткой страны, в новом клипе на песню "Не лякай" показала себя в начале творческого пути. Исполнительница вставила кусок записи из Telegram, где исполняла вышеупомянутый трек в колледже с певцом Osty, который позже также прославился.

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Во фрагменте она предстала без сценического образа и яркого макияжа. Релиз состоялся на YouTube и стремительно набирает просмотры.

Артисты провели зрителей через свою историю популярности: от акапельного исполнения в стенах колледжа до феерического выступления во Дворце спорта, где собралось более 10 тысяч зрителей. Фанаты звезд могли увидеть, как изменился их стиль и какого успеха можно добиться, если упорно трудиться.

"За кулисами у меня был сильный мандраж. Выйдя на сцену, я увидел такую отдачу от зрителей, почувствовал бешеную поддержку. Очень приятно, когда весь зал поет твои же песни в унисон. Все же творчество обладает магической силой собирать людей в одном месте и создавать незабываемую атмосферу. Благодарю каждого, кто разделил эти два дня с нами", — поделился Osty.

Многие месяцы эта песня жила в плейлистах украинцев с другим мотивом, а также во фрагментах записей из соцсетей, однако после двух полноценных концертов артисты перезаписали ее.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит Klavdia Petrivna без маски и что известно о прошлом певицы.

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