'Оставайся': 'Бумбокс' презентовали клип на новую песню

"Бумбокс" презентовал клип на песню "Залишайся", которая вошла в состав первого с 2019 года макси-сингла "Живой", релиз которого состоится 14 мая. А уже 16 и 17 мая "Бумбокс" сыграют в Киеве на территории Blockbuster Mall два концерта-презентации "Живой".

Музыканты Бумбокс о песне "Залишайся"

"Залишайся" – самая простая и самая красивая песня из макси-сингла. "Живой" тоже интересен своей нестандартной музыкой и всем остальным. Я ее даже песней не назову – это поэзия, крик души. Но все-таки "Оставайся" – мой выбор", – отметил Дмитрий Кувалин.

"Лирическая, личная песня. Еще слишком личная, чтобы анализировать", – заметил Андрей Хлывнюк.

"Оставайся" – очень клевая песня, я очень доволен тем, какой она получилась в записи. Тем более, что мы записали ее очень спонтанно: Андрей позвонил и сказал, что завтра пишем песню. Какую песню? Никто не знает. Мы приехали на студию и за два часа, ну максимум за три, записали "Залишайся", – рассказал Александр Люлякин.

"Я работал над этим альбомом как саундпродюсер и музыкант. Для меня эти роли неразделимы. Особенность этого альбома в том, что мы много песен придумывали за один день. У нас есть забронированная студия, маленький кусочек песни– и мы начинаем ее дорабатывать. За пару часов из этого получается целая композиция, и остальное время мы тратим на запись. "Оставайся" – именно такая песня. Написать песню за один день очень качественно, так, чтобы всем нравилось, – это надо иметь большой опыт", – рассказалПавел Литвиненко.

"Оставайся" – это о близости между людьми. О том, что не надо терять шанс, не обращать внимания ни на что, оставаться вдвоем и поддерживать друг друга", – заметила Инна Невойт.

"Оставайся" – песня, в которой я играю меньше, чем хотелось бы. Новая для нас по стилю песня", – поделилась Валентин Матиюк.