Остапчук показал поразительный сюрприз для жены, который готовил три дня после родов. Фото

Украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как встретил свою жену Екатерину Полтавскую, которая 10 декабря родила ему сына Тимофея, из роддома. 40-летний шоумен, по меньшей мере, три дня готовил впечатляющий сюрприз для любимой.

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Соответствующие кадры знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Ведущий подготовил для избранницы множество разнообразных цветов и стильных воздушных шаров.

"Так я Тима и Катю встречал дома из роддома. Шарики три дня выбирал. Боролся с желанием заказать разноцветные", – написал шоумен.

По приезду домой из роддома Екатерину Полтавскую ждал эффектный подарок. Владимир Остапчук украсил всю комнату шариками белого, шоколадного и молочного оттенков. Акцентными элементами праздничного декора стали воздушные шары в форме игрушечного мишки и большого сердечка, на котором написана дата рождения Тимофея, а именно 10.12.2024.

К тому же Владимир Остапчук поделился и новым изображением маленького сына. На фотографии Тимофей лежит в детской кроватке, а вокруг него царит праздничная атмосфера.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Остапчуки вблизи показали лицо новорожденного сына и нежные кадры, сделанные во время родов.

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