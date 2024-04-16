Ослаблен, но бодр. Клинт Иствуд впервые за длительное время появился на публике: как выглядит в своих почти 94 икона Голливуда

Легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд продемонстрировал, что он не позволяет возрасту влиять на свою работу. Звезда удивила общественность, появившись на публике в Калифорнии за месяц до своего 94-го дня рождения.

В конце марта знаменитость был замечен на выступлении, организованном известным природоохранником доктором Джейн Гудолл в его родном городе Кармел-бай-зе-Си. Об этом сообщает Daily Mail.

Иствуд занял место посреди первого ряда. Он также присоединился к известному приматологу за кулисами на приеме, открытом для VIP-гостей.

93-летний актер был одет в синюю клетчатую фланелевую рубашку, серые брюки и кроссовки. Иствуд прибыл на событие в сопровождении помощника, но он был достаточно резвым, чтобы подняться на сцену самостоятельно.

Несмотря на свой возраст, режиссер остается активным на съемочной площадке и занимается постановкой и продюсированием будущего фильма "Присяжный №2" – в главных ролях Николас Холт и Тони Коллетт. Триллер начали снимать в июне 2023 года и, как ожидается, он станет последним для Иствуда.

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