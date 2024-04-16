10 звездных пар, доказавших, что возраст – это лишь цифра в паспорте. Фото

Время неподвластно никому, но исключением являются звезды Голливуда. Хотя они не могут остановить старение, однако есть куча способов, как им удается замедлить этот процесс.

Благодаря ботоксу и коррекциям, зеленым сокам и массажам лица знаменитости выглядят моложе. От Николь Кидман и ее мужа Кита Урбана до певицы Бейонсе и рэпера Джей Зи – журнал HELLO собрал подборку из известных "не стареющих" селебрити.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

56-летний актер, известный по роли Джеймса Бонда, и его 54-летняя жена, доказали, что возраст – это только цифра. Эти две фотографии сделаны с разницей в 20 лет.

Джейми и Джулс Оливер

Эта очаровательная семейная фотография была сделана в 2003 году, когда семья Оливеров состояла только из четырех человек – теперь их семь!

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Пара в браке невероятные 24 года. 54-летняя Кэтрин и 79-летний Майкл в прошлом году посетили Каннский кинофестиваль и выглядели гламурно.

Бейонсе и Джей Зи

Отношения Бейонсе и Джей Зи, казалось бы, имели некоторые взлеты и падения, но любовь звезд сейчас сильнее, чем когда-либо.

Пирс Броснан и Кили Шей Смит

На фото изображено, как пара прибывает на премьеру последнего фильма о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда" в 1997 году.

Роберт Дауни-младший и Сьюзен Дауни

Кажется, что прошло совсем мало времени, хотя эти фотографии сделаны с интервалом в два десятилетия. Первый снимок сделал на премьере фильма Роберта "Готика" вскоре после того, как пара познакомилась в 2003 году. Сьюзан сказала Esquire: "Я могу вам сказать, что без него я бы никогда не была тем, кем я являюсь".

Джон Легенд и Крис Тейген

Бастион голливудской романтики, пара познакомилась на съемках клипа Джона Stereo в 2006 году и сыграли свадьбу в 2013 году.

Николь Кидман и Кит Урбан

Кажется, что между этими фотографиями прошел всего день. Первое фото сделано в 2007 году, а второе – на прошлогоднем Met Gala.

Дэвид и Джорджия Теннант

Между этими двумя фотографиями прошло около десяти лет, но пара не изменилась. Они познакомились на съемках "Доктора Кто", когда 38-летняя Джорджия была коллегой 52-летнего Дэвида.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

История любви во веки: пара была вместе в начале нулевых, расставшись в 2004 году из-за внимания общественности. Однако их отношения, по-видимому, были обречены, поскольку они воссоединились и женились в 2022 году.

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