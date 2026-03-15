'Оскар 2026': когда и где смотреть церемонию награждения кинопремии в Украине, полный список номинантов

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится грандиозная церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар 2026". В течение торжественного мероприятия, которое традиционно отгремит в театре Dolby, наконец раскроется интрига – какие фильмы получат награды и кто из актеров вернется домой с заветной золотой статуэткой.

Больше всего номинации в этом году получил исторический хоррор "Грешники", а вот украинские проекты, к сожалению, не попали в перечень претендентов на победу. Все, что нужно знать о церемонии, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда и где смотреть

Церемонию награждения "Оскар 2026" в прямом эфире будут показывать американские компании ABC и на Hulu, а в Украине трансляцию будет проводить телеканал "Суспільне Культура". По киевскому времени расписание события грандиозного вечера выглядит следующим образом:

23:00 – начало предшоу;

00:30 – трансляция оскаровской красной дорожки;

01:00 – начало церемонии награждения.

Кто ведущие

Уже второй раз вести торжественную церемонию выпал шанс американскому юмористу, писателю и лауреату премии "Эмми" Конану О'Брайену. А вот для украинцев мероприятие будет комментировать народный артист Украины Алексей Гнатковский. Он станет ведущим и предшоу "Оскара 2026".

Кстати, организаторы 98-й церемонии вручения престижной кинопремии решили не приглашать большое количество звезд для выступлений в интервал-актах. Вживую прозвучат лишь две композиции из категории "Лучшая оригинальная песня" – Golden из фильма "Кейпоп-охотницы на демонов" и I Lied to You из "Грешников".

Перечень номинантов:

Лучший фильм

"Бугония"

"F1 Фильм"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

"Битва за битвой"

"Секретный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

"Поезд мечты"

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"

Райан Куглер, "Грешники"

Джош Сефди, "Марти Великолепный"

Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"

Хлоя Чжао, "Гамнет"

Лучший актер

Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"

Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"

Итан Хоук, "Голубая луна"

Майкл Б. Джордан, "Грешники"

Вагнер Моура, "Секретный агент"

Лучшая актриса

Джесси Бакли, "Гамнет"

Роуз Бирн, "Я не железная"

Кейт Хадсон, "Песнь любви"

Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун, "Бугония"

Лучший актер второго плана

Бенисио Дель Торо, "Битва за битвой"

Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"

Делрой Линдо, "Грешники"

Шон Пенн, "Битва за битвой"

Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана

Эль Фаннинг, "Сентиментальная ценность"

Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"

Эми Медиган, "Оружие"

Вунми Мосаку, "Грешники"

Теяна Тейлор, "Битва за битвой"

Лучший документальный фильм

"Алабамское решение" (The Alabama Solution)

"Встреть меня в свете надежды" (Come See Me In The Good Light)

"Рассекая скалы" (Cutting Through Rocks)

"Мистер Никто против Путина" (Mr. Nobody against Putin)

"Идеальный сосед" (The Perfect Neighbor)

Лучший мультфильм

"Арко"

"Элио"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Маленькая Амели, или Герой дождя"

"Зверополис 2"

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая луна"

"Это был просто несчастный случай"

"Марти Великолепный"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Битва за битвой"

"Поезд во сне"

Лучший кастинг

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

"Битва за битвой"

"Тайный агент"

"Грешники"

Лучшие визуальные эффекты

"Аватар: огонь и пепел"

"F1 Фильм"

"Мир Юрского периода: Возрождение"

"Автобус в огне"

"Грешники"

Лучшая оригинальная песня

Dear Me из "Дайан Уоррен"

Golden из "Кейпоп-охотницы на демонов"

I Lied To You из "Грешников"

Sweet Dreams of Joy из Viva Verdi!

Train Dreams из "Поезда во снах"

Лучшая операторская работа

"Франкенштейн"

"Грешники"

"Битва за битвой"

"Поезд во сне"

"Марти Великолепный"

Лучший грим и прическа

"Франкенштейн"

"Кокухо"

"Грешники"

"Несокрушимый"

"Гадкая сестра"

Лучшая работа художника-постановщика

"Франкенштейн"

"Грешники"

"Битва за битвой"

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

Лучший монтаж

"Грешники"

"Битва за битвой"

"Марти Великолепный"

"Сентиментальная ценность"

"F1 Фильм"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Голливуде усиливают безопасность незадолго до церемонии вручения премии "Оскар 2026". Правоохранительные органы США готовятся к потенциальным угрозам, в частности возможным атакам со стороны террористов, связанных с Ираном или группировкой ИГИЛ (теперь – "Исламское Государство").

