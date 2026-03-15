"Оскар 2026": когда и где смотреть церемонию награждения кинопремии в Украине, полный список номинантов

Анастасия Какун
В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится грандиозная церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар 2026". В течение торжественного мероприятия, которое традиционно отгремит в театре Dolby, наконец раскроется интрига – какие фильмы получат награды и кто из актеров вернется домой с заветной золотой статуэткой.

Больше всего номинации в этом году получил исторический хоррор "Грешники", а вот украинские проекты, к сожалению, не попали в перечень претендентов на победу. Все, что нужно знать о церемонии, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда и где смотреть

Церемонию награждения "Оскар 2026" в прямом эфире будут показывать американские компании ABC и на Hulu, а в Украине трансляцию будет проводить телеканал "Суспільне Культура". По киевскому времени расписание события грандиозного вечера выглядит следующим образом:

  • 23:00 – начало предшоу;
  • 00:30 – трансляция оскаровской красной дорожки;
  • 01:00 – начало церемонии награждения.

Кто ведущие

Уже второй раз вести торжественную церемонию выпал шанс американскому юмористу, писателю и лауреату премии "Эмми" Конану О'Брайену. А вот для украинцев мероприятие будет комментировать народный артист Украины Алексей Гнатковский. Он станет ведущим и предшоу "Оскара 2026".

Кстати, организаторы 98-й церемонии вручения престижной кинопремии решили не приглашать большое количество звезд для выступлений в интервал-актах. Вживую прозвучат лишь две композиции из категории "Лучшая оригинальная песня" – Golden из фильма "Кейпоп-охотницы на демонов" и I Lied to You из "Грешников".

Перечень номинантов:

Лучший фильм

  • "Бугония"
  • "F1 Фильм"
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Марти Великолепный"
  • "Битва за битвой"
  • "Секретный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • "Поезд мечты"
Лучший режиссер

  • Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"
  • Райан Куглер, "Грешники"
  • Джош Сефди, "Марти Великолепный"
  • Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
  • Хлоя Чжао, "Гамнет"

Лучший актер

  • Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
  • Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"
  • Итан Хоук, "Голубая луна"
  • Майкл Б. Джордан, "Грешники"
  • Вагнер Моура, "Секретный агент"

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли, "Гамнет"
  • Роуз Бирн, "Я не железная"
  • Кейт Хадсон, "Песнь любви"
  • Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"
  • Эмма Стоун, "Бугония"

Лучший актер второго плана

  • Бенисио Дель Торо, "Битва за битвой"
  • Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"
  • Делрой Линдо, "Грешники"
  • Шон Пенн, "Битва за битвой"
  • Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана

  • Эль Фаннинг, "Сентиментальная ценность"
  • Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"
  • Эми Медиган, "Оружие"
  • Вунми Мосаку, "Грешники"
  • Теяна Тейлор, "Битва за битвой"

Лучший документальный фильм

  • "Алабамское решение" (The Alabama Solution)
  • "Встреть меня в свете надежды" (Come See Me In The Good Light)
  • "Рассекая скалы" (Cutting Through Rocks)
  • "Мистер Никто против Путина" (Mr. Nobody against Putin)
  • "Идеальный сосед" (The Perfect Neighbor)

Лучший мультфильм

  • "Арко"
  • "Элио"
  • "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • "Маленькая Амели, или Герой дождя"
  • "Зверополис 2"
Лучший оригинальный сценарий

  • "Голубая луна"
  • "Это был просто несчастный случай"
  • "Марти Великолепный"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Бугония"
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Битва за битвой"
  • "Поезд во сне"

Лучший кастинг

  • "Гамнет"
  • "Марти Великолепный"
  • "Битва за битвой"
  • "Тайный агент"
  • "Грешники"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Аватар: огонь и пепел"
  • "F1 Фильм"
  • "Мир Юрского периода: Возрождение"
  • "Автобус в огне"
  • "Грешники"

Лучшая оригинальная песня

  • Dear Me из "Дайан Уоррен"
  • Golden из "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • I Lied To You из "Грешников"
  • Sweet Dreams of Joy из Viva Verdi!
  • Train Dreams из "Поезда во снах"

Лучшая операторская работа

  • "Франкенштейн"
  • "Грешники"
  • "Битва за битвой"
  • "Поезд во сне"
  • "Марти Великолепный"

Лучший грим и прическа

  • "Франкенштейн"
  • "Кокухо"
  • "Грешники"
  • "Несокрушимый"
  • "Гадкая сестра"

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Франкенштейн"
  • "Грешники"
  • "Битва за битвой"
  • "Гамнет"
  • "Марти Великолепный"

Лучший монтаж

  • "Грешники"
  • "Битва за битвой"
  • "Марти Великолепный"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "F1 Фильм"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Голливуде усиливают безопасность незадолго до церемонии вручения премии "Оскар 2026". Правоохранительные органы США готовятся к потенциальным угрозам, в частности возможным атакам со стороны террористов, связанных с Ираном или группировкой ИГИЛ (теперь – "Исламское Государство").

