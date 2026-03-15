"Оскар 2026": когда и где смотреть церемонию награждения кинопремии в Украине, полный список номинантов
В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится грандиозная церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар 2026". В течение торжественного мероприятия, которое традиционно отгремит в театре Dolby, наконец раскроется интрига – какие фильмы получат награды и кто из актеров вернется домой с заветной золотой статуэткой.
Больше всего номинации в этом году получил исторический хоррор "Грешники", а вот украинские проекты, к сожалению, не попали в перечень претендентов на победу.
Когда и где смотреть
Церемонию награждения "Оскар 2026" в прямом эфире будут показывать американские компании ABC и на Hulu, а в Украине трансляцию будет проводить телеканал "Суспільне Культура". По киевскому времени расписание события грандиозного вечера выглядит следующим образом:
- 23:00 – начало предшоу;
- 00:30 – трансляция оскаровской красной дорожки;
- 01:00 – начало церемонии награждения.
Кто ведущие
Уже второй раз вести торжественную церемонию выпал шанс американскому юмористу, писателю и лауреату премии "Эмми" Конану О'Брайену. А вот для украинцев мероприятие будет комментировать народный артист Украины Алексей Гнатковский. Он станет ведущим и предшоу "Оскара 2026".
Кстати, организаторы 98-й церемонии вручения престижной кинопремии решили не приглашать большое количество звезд для выступлений в интервал-актах. Вживую прозвучат лишь две композиции из категории "Лучшая оригинальная песня" – Golden из фильма "Кейпоп-охотницы на демонов" и I Lied to You из "Грешников".
Перечень номинантов:
Лучший фильм
- "Бугония"
- "F1 Фильм"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
- "Битва за битвой"
- "Секретный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- "Поезд мечты"
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"
- Райан Куглер, "Грешники"
- Джош Сефди, "Марти Великолепный"
- Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
- Хлоя Чжао, "Гамнет"
Лучший актер
- Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
- Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"
- Итан Хоук, "Голубая луна"
- Майкл Б. Джордан, "Грешники"
- Вагнер Моура, "Секретный агент"
Лучшая актриса
- Джесси Бакли, "Гамнет"
- Роуз Бирн, "Я не железная"
- Кейт Хадсон, "Песнь любви"
- Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"
- Эмма Стоун, "Бугония"
Лучший актер второго плана
- Бенисио Дель Торо, "Битва за битвой"
- Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"
- Делрой Линдо, "Грешники"
- Шон Пенн, "Битва за битвой"
- Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"
Лучшая актриса второго плана
- Эль Фаннинг, "Сентиментальная ценность"
- Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"
- Эми Медиган, "Оружие"
- Вунми Мосаку, "Грешники"
- Теяна Тейлор, "Битва за битвой"
Лучший документальный фильм
- "Алабамское решение" (The Alabama Solution)
- "Встреть меня в свете надежды" (Come See Me In The Good Light)
- "Рассекая скалы" (Cutting Through Rocks)
- "Мистер Никто против Путина" (Mr. Nobody against Putin)
- "Идеальный сосед" (The Perfect Neighbor)
Лучший мультфильм
- "Арко"
- "Элио"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Маленькая Амели, или Герой дождя"
- "Зверополис 2"
Лучший оригинальный сценарий
- "Голубая луна"
- "Это был просто несчастный случай"
- "Марти Великолепный"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучший адаптированный сценарий
- "Бугония"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Битва за битвой"
- "Поезд во сне"
Лучший кастинг
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
- "Битва за битвой"
- "Тайный агент"
- "Грешники"
Лучшие визуальные эффекты
- "Аватар: огонь и пепел"
- "F1 Фильм"
- "Мир Юрского периода: Возрождение"
- "Автобус в огне"
- "Грешники"
Лучшая оригинальная песня
- Dear Me из "Дайан Уоррен"
- Golden из "Кейпоп-охотницы на демонов"
- I Lied To You из "Грешников"
- Sweet Dreams of Joy из Viva Verdi!
- Train Dreams из "Поезда во снах"
Лучшая операторская работа
- "Франкенштейн"
- "Грешники"
- "Битва за битвой"
- "Поезд во сне"
- "Марти Великолепный"
Лучший грим и прическа
- "Франкенштейн"
- "Кокухо"
- "Грешники"
- "Несокрушимый"
- "Гадкая сестра"
Лучшая работа художника-постановщика
- "Франкенштейн"
- "Грешники"
- "Битва за битвой"
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
Лучший монтаж
- "Грешники"
- "Битва за битвой"
- "Марти Великолепный"
- "Сентиментальная ценность"
- "F1 Фильм"
Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Голливуде усиливают безопасность незадолго до церемонии вручения премии "Оскар 2026". Правоохранительные органы США готовятся к потенциальным угрозам, в частности возможным атакам со стороны террористов, связанных с Ираном или группировкой ИГИЛ (теперь – "Исламское Государство").
