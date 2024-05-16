Осадчая в рубашке за 38 тысяч, а Ребрик в образе Барби: звезды показали свои вышиванки. Фото

По случаю Дня вышиванки, который в Украине празднуют 16 мая, украинские звезды похвастались своими национальными элементами гардероба. Вышитые рубашки, блузы и платья заполонили соцсети медийных украинцев, продвигающих свою культуру на многомиллионную аудиторию.

Некоторые вышиванки были созданы именитыми брендами, а о стоимости других узнать сложно, однако все они выглядели стильно и символично в образах звезд. OBOZ.UA собрал некоторые фото, которые они показали.

Певица Тоня Матвиенко обнародовала нежное фото в белом платье, вышитом золотистыми узорами, от Юлии Магдыч. Стоимость наряда под названием "Вечорниці" на сайте составляет более 77 тысяч гривен.

Еще одна поклонница украинского бренда – ведущая Екатерина Осадчая. Ее блузка с длинными роскошными рукавами обойдется примерно в 38 тысяч гривен. "Сегодня самый нарядный день года, когда мы достаем свою любимую вышиванку и с гордостью напоминаем миру, что мы нация со своим культурным кодом", – написала звезда "Світського життя".

Ее коллега Лилия Ребрик, которая два месяца назад родила третью дочь, в День вышиванки вышла на работу в барби-образе, состоявшем из розового платья с вышивкой и белокурых локонов.

Телеведущая Маша Ефросинина выбрала для профиля архивное фото из мирных времен. В белом вышитом платье артистка лежала на траве, но тогда еще не понимала, что для нее означает национальный наряд.

"Вышиванка – это наш культурный код, объединяющий поколения и символизирующий нашу уникальность духовного и культурного наследия. Пусть каждая вышиванка станет оберегом, который дарит силу, вдохновение и защиту", – пожелал украинцам Павел Зибров.

Представительницы Украины на Евровидении 2024 alyona alyona & Jerry Heil также показали фото в вышитых нарядах.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядел в начале карьеры победитель Евровидения 2024 Немо, выступавший в розовой юбке с блестками.

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