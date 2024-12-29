'Моя Вселенная!' Руслана трогательно поздравила мужа с годовщиной бракосочетания и показала архивное фото из Крыма

Певица Руслана Лыжичко трогательно поздравила мужа-продюсера Александра Ксенофонтова с годовщиной бракосочетания. Пара вместе 29 лет со времен существования музыкального шоу талантов "Территории А".

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Руслана 29 декабря празднует с мужем "бархатную" свадьбу. По этому особому случаю она опубликовала поздравления в Instagram и показала архивное фото со совместного отдыха в Крыму.

"29 лет как я самая счастливая, что у меня есть ты. С нашей годовщиной! Ты моя Вселенная!" – трогательно написала певица.

Несмотря на личные ссоры и проблемы по поводу зачатия ребенка, пара лелеет свою любовь еще с 1995 года. Их романтический путь начался с того, что Руслана Лыжичко обратилась к рок-музыканту и музыкальному продюсеру Александру Ксенофонтову за профессиональным советом. Так они и подружились, а потом начали встречаться.

Вместе с поздравлением 51-летняя артистка опубликовала архивное фото с любимым со времен, когда Крым не был в российской оккупации. В кадре влюбленные стоят на самой высокой горе полуострова – Ай-Петри – и любо смотрят в глаза друг другу.

"Это фото сделано на Ай-Петри в Крыму. Мы обязательно с тобой еще туда вернемся!" – рассказала о своих планах певица.

Как сообщал OBOZ.UA, Руслана рассказывала о сорванной беременности и почему нет имеет детей. В свой 51 год она не оставляет надежд, что все же родит "свою копию", ведь имеет в запасе еще один выход.

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