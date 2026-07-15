Оригинальное концертное шоу Enigma Voices: впервые в Украине на B-Mall Fest

B-Mall Fest объявляет иностранного хедлайнера фестиваля: 22 ноября 2026 года на новой третьей сцене izibank stage состоится украинская премьера ENIGMA VOICES' ORIGINAL LIVE SHOW. Один вечер. Один концерт. Полноформатное шоу с участием мировых исполнителей – и вход свободный.

Город выходит навстречу легенде 22 ноября

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ENIGMA VOICES – это полноценное живое шоу, которое впервые в Украине воссоздает магнетизм и мистику музыки ENIGMA во всей её полноте: живой бенд, оркестр, эфирные голоса, гипнотические танцы, кинематографическое освещение и погружающая визуальная атмосфера – всё на одной сцене, в один вечер.

"Sadeness", "Return to Innocence", "Gravity of Love", "Mea Culpa" – хиты, которые звучали в наушниках, в кино, в памяти. Теперь они прозвучат вживую. Григорианские хоралы, атмосферные саундскейпы, чувственные мелодии и глубокие электронные ритмы – всё то, что сделало ENIGMA легендой, станет концертным опытом, который невозможно получить от записи.

Где и когда

B-Mall Fest 2026 проходит 20, 21 и 22 ноября в Киеве на базе Blockbuster Mall. ENIGMA VOICES выступят в финальный день – 22 ноября – на izibank stage: масштабной отдельной площадке, выходящей далеко за пределы привычного ТРЦ-формата и создающей полноценное погружение в фестивальное пространство. Вход на выступление – свободный.

B-Mall Fest – ежегодный развлекательно-музыкальный фестиваль в Киеве, сочетающий музыку, культурный отдых, партнерские акции, благотворительность и интерактивный опыт для аудитории разного возраста. В 2026 году фестиваль расширяет территорию, запускает новую третью сцену и выходит на новый уровень с международными хедлайнерами, эксклюзивными спецпроектами и премьерными выступлениями. Партнеры фестиваля – Blockbuster Mall и izibank.