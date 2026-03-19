Оперная звезда Монастырская объяснила, почему путинистку Нетребко возвращают на мировые сцены, и вспомнила, как та пригласила ее домой

Оперная прима Людмила Монастырская прокомментировала активное возвращение российской артистки Анны Нетребко на мировые сцены. Она отметила, что в Европе до сих пор пытаются разделять российскую культуру и политику.

Видео дня

Монастырская привела пример Вены, где в один день проходил бал для украинского сообщества и выступление Нетребко в Венской опере. По словам украинской певицы, карьера Нетребко долгие годы развивалась в тесной связи с российской государственной системой. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Относительно того, почему за рубежом Нетребко снова активно приглашают и почему перед ней открываются двери, здесь надо понимать: в ее карьеру много лет вкладывались очень большие ресурсы соответствующими спецслужбами, – говорит Людмила Монастырская. – Но в то же время ее карьера много лет развивалась в тесной связи с российской государственной системой. Она была одной из самых поддерживаемых и показательных фигур российского оперного мира, фактически любимицей власти. И понятно, что такие вещи не возникают сами собой. Сейчас она судится с Метрополитен-опера из-за отмененных контрактов после начала полномасштабной войны. Часть компенсаций ей уже выплатили. Театр пока придерживается позиции: не приглашают артистов, которые открыто поддерживают российскую агрессию против Украины".

Тем временем европейские театры начали приглашать для выступлений россиян. "До них эта война не долетает – в прямом и переносном смысле, – объясняет такую позицию Людмила Монастырская. – Города не содрогаются от взрывов, жизнь не расколота сиренами. Поэтому в Европе – а иногда и в США – до сих пор пытаются провести границу: вот русская культура и она вне времени, а вот российское государство и его агрессивная политика. Для людей, которые не живут под обстрелами, такое разделение кажется естественным и даже элегантным. Но для тех, кто ежедневно видит последствия этой политики, такая обособленность выглядит по меньшей мере наивной".

Украинская певица привела пример одного вечера в Вене: "Меня пригласили выступить на балу во дворце Хофбург, который служит одной из официальных резиденций президенту Австрии. В Вене, кстати, в один и тот же вечер может происходить несколько разных балов – это традиция. Этот бал был особенным: он объединил австрийскую и украинскую общины. В зале собралось более полутора тысяч гостей, все очень торжественно. А в тот же вечер был еще один бал – в Венской опере, куда пригласили Анну Нетребко. Европа живет в своем ритме: спокойно, предсказуемо. Поэтому, возможно, там иначе воспринимают вопросы культуры".

Как известно, украинка Людмила Монастырская с началом кремлевской агрессии заменила в постановке Метрополитен-опера россиянку Анну Нетребко, контракт с которой разорвали из-за поддержки путинского режима. После Монастырская несколько раз виделась с Нетребко: "Однажды пересеклись в Арене ди Верона в Италии. Там проходило несколько постановок: я выполняла свой контракт, она работала в другом спектакле. Позже еще раз пересеклись в Немецкой государственной опере в Берлине. Ситуация была похожа: она пела одну постановку, я – другую. Поздоровались, но разговоров не было. Раньше на гастролях могли перекинуться словами. Когда-то у нее была традиция приглашать коллег в свою нью-йоркскую квартиру – провести вечер в неформальной атмосфере. Я однажды была у нее в гостях на День благодарения. Она живет в небоскребе – кажется, на 32-м этаже. Но сказать, что мы поддерживали общение, – нет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!