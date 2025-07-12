'Они до сих пор ищут здесь Бандеру': легендарная Лина Костенко высмеяла Россию в новом стихотворении

95-летняя украинская поэтесса Лина Костенко высмеяла страну-агрессора Россию в новом стихотворении, написанном в стенах коридора своего дома. В то же время украинцев она назвала достойной нацией, которая героически выдерживает войну против оккупантов.

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Об этом она рассказала в интервью коллеге Сергею Жадану, которое вышло на YouTube-канале "Радио Хартия". По ее словам, захватчики до сих пор ищут в Украине Степана Бандеру.

"Но, признаться вам? Мне кажется, что более достойного народа сейчас, чем украинцы, нет. Настоящие украинцы. Просто выдержать войну с таким государством, как Россия, понимаете", – подчеркнула она.

Далее поэтесса процитировала собственные строки, потому что по ее словам, стихами легче говорить чем прозой.

"Россия – это большая сила

Всех бы уничтожила дотла

Фашистское тесто замесила

Сама не знает, что испекла".

"Это страшно. Они до сих пор ищут здесь Бендеру. Они увидев наших героических ребят, возле Чонгара, вот так: "А, это хохлы". "Хохлов" нет, есть нация. Настоящая нация. И в Европе, как по мне, это почувствовали. Потому что выдержать такую войну, как украинцы, и не сдаться – я думаю, что многие из европейцев просто этого не понимают", – сказала поэтесса.

Костенко убеждена, что украинский народ смело ведет борьбу несмотря на то, что его недооценивают.

"Украинцы борются. Говорю вам, я еще раньше начала подозревать, что мы себя недооцениваем. Нам навязали эту неполноценность. Я никогда не понимала, что такое неполноценность!" – рассказала она.

Напомним, OBOZ.UA побывал на событии посвященном 95-летию Лины Костенко. Мероприятие состоялось в киевском Октябрьском дворце, там звучали новые стихи поэтессы, написанные ею уже во время полномасштабной войны, воспоминания и личные истории.

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