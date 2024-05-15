'Она – волшебный ребенок'. 80-летний Роберт Де Ниро рассказал о воспитании 13-месячной дочери

Известный американский киноактер Роберт Де Ниро рассказал о воспитании своей дочери. 80-летняя знаменитость поделился тем, что невероятно рад быть отцом 13-месячной Джии.

Об этом стало известно из интервью звезды изданию The View. Культовый актер в седьмой раз стал папой в апреле 2023 года. У Де Ниро и его 45-летней девушки Тиффани Чен родились девочка, которую сейчас Роберт называет "чистой радостью" и "единственным человеком", любящим его "безусловно".

Когда звезду спросили об отцовстве, Де Ниро признался, что "ему помогают люди", так что он не все делает собственноручно. "Она единственная, кто любит меня, безусловно", – сказал знаменитость. Счастливая пара подтвердила новость о рождении ребенка через месяц после появления малыша на свет.

Де Ниро стал встречаться с Чен в августе 2021 года, после его развода с бывшей женой Грейс Хайтауэр. Кроме Джии, Роберт имеет шестерых детей: 56-летнего Дрена, 47-летнего Рафаэля, 28-летних близнецов Джулиана и Аарона, 25-летнего Эллиота и 12-летнюю Гелен Грейс Де Ниро.

"Она такой очаровательный ребенок. Так милая, – сказал звездный папаша о маленькой дочери в одном из интервью. – [Когда я] смотрю на нее, все остальное исчезает. Поэтому это великая радость и облегчение просто быть с ней в этот момент". Роберт видит "много похожего" между собой и Джией. Он сказал, что братья и сестры девочки "очень рады", и что она также получает много любви от трех маленьких детей ее брата Рафаэля.

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