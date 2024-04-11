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Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
285
Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой

80-летний голливудский актер Роберт де Ниро и его 45-летняя девушка Тиффани Чен были приглашены на роскошный ужин, организованный президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в честь приезда премьер-министра Японии Фумио Кисида. Влюбленные держались за руки, позируя перед камерами фотографов.

Де Ниро нарядил классический черный смокинг, а Чэн надела белое платье без бретелей в пол. Избранница звезды добавила к образу бежевую шаль, черные туфли и клатч в тон.

Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой
Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой

Пара находилась в отличном настроении накануне мероприятия, состоявшегося в компании ведущих политиков и бизнесменов мира, таких как генеральный директор Apple Тим Кук, администратор NASA Билл Нельсон и основатель Amazon Джефф Безос, поскольку они были замечены улыбающимися на пути в Белый дом.

Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой
Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой
Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой

Шикарное свидание состоялось спустя всего несколько дней после того, как Де Ниро и Чен отпраздновали первый день рождения своей дочери. Знаменитость рассказал, что девушка родила малышку весной 2023 года – до этого они держали беременность в секрете. В общей сложности актер имеет шестерых детей, пятеро из которых были рождены в прошлых браках знаменитости.

Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой
Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой
Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как 80-летний Роберт Де Ниро расплакался из-за маленькой дочери. Как выглядят дети актера – смотрите в нашем материале.

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