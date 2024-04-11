Ему 80, ей 45. Роберт Де Ниро появился на роскошном ужине со своей девушкой

80-летний голливудский актер Роберт де Ниро и его 45-летняя девушка Тиффани Чен были приглашены на роскошный ужин, организованный президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в честь приезда премьер-министра Японии Фумио Кисида. Влюбленные держались за руки, позируя перед камерами фотографов.

Де Ниро нарядил классический черный смокинг, а Чэн надела белое платье без бретелей в пол. Избранница звезды добавила к образу бежевую шаль, черные туфли и клатч в тон.

Пара находилась в отличном настроении накануне мероприятия, состоявшегося в компании ведущих политиков и бизнесменов мира, таких как генеральный директор Apple Тим Кук, администратор NASA Билл Нельсон и основатель Amazon Джефф Безос, поскольку они были замечены улыбающимися на пути в Белый дом.

Шикарное свидание состоялось спустя всего несколько дней после того, как Де Ниро и Чен отпраздновали первый день рождения своей дочери. Знаменитость рассказал, что девушка родила малышку весной 2023 года – до этого они держали беременность в секрете. В общей сложности актер имеет шестерых детей, пятеро из которых были рождены в прошлых браках знаменитости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как 80-летний Роберт Де Ниро расплакался из-за маленькой дочери. Как выглядят дети актера – смотрите в нашем материале.

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