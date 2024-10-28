'Она тебя соблазнит': Павел Зибров признался, к кому его ревнует жена

Эстрадный певец Павел Зибров признался, как относится к ревности жены Марины и сам ли ревнует ее к кому-то. Он рассказал, что прислушивается к ее просьбам и ценит доверие к себе. Поэтому артисту как-то пришлось уволить танцовщицу.

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Павел Зибров признался, что периодически жена может не разрешать определенным женщинам сотрудничать с ним. Однако он не обеспокоен этим и идет на уступки. Поэтому пришлось уволить танцовщицу, отметил певец в интервью "Люкс ФМ".

"Бывало, кто-то на меня глаз может прикинуть из балета или бэк-вокалисток. Она сказала: "Так, мне эта девочка не нравится". Так у нее же хороший шпагат, растяжечка! (Марина Зиброва говорит. – Ред.): "Она не нравится. У нее глаза такие, что она тебя соблазнит в первой поездке". Я говорю, что понял", – объяснил артист.

Павел Зибров признался, он действительно пошел на уступки и уволил танцовщицу. "Безусловно. Жену нужно слушаться", – заверил он.

В то же время артист уточнил, что Марина Зиброва ему доверяет, хотя его работа основывается на том, чтобы нравиться женщинам. "Это моя работа. Я должен нравиться им. Я буду галантным, ухоженным, причесанным, прилизанным, улыбающимся, сытым", – говорит знаменитость.

Он не ревнует свою любимую, с которой в браке уже 30 лет. Зибров говорит, что только одного его взгляда достаточно, чтобы унять настойчивых мужчин.

"Я не ревнив. Если я вижу, что кто-то наехал на мою жену, подмигивает или какие-то знаки подает, я всегда подхожу и "в дюндель" (даю взбучку. – Ред.). Драк не было. Я могу так посмотреть, что они боятся меня. Все-таки дядя метр девяносто, спортивное телосложение, качаюсь..." – добавил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Зибров называл трех самых сексуальных звезд Украины. Самой младшей только 23 года, поэтому певец часто называет ее "малой".

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