Павел Зибров назвал трех самых сексуальных звезд Украины: среди них 22-летняя певица
Секс-символ 90-х и Народный артист Украины Павел Зибров назвал трех, по его мнению, самых сексуальных певиц: Анну Тринчер, Милу Нитич и Тину Кароль. Самой младшей, Анне Тринчер, всего 22 года, поэтому Зибров часто называет ее "малой".
Впрочем, от певицы артист также получил звание "музыкальный крестный отец". Об этом Зибров рассказал в интервью Люксу ФМ. Оба культурных деятеля имеют хорошие отношения: снимаются в клипах друг друга и даже выступают на сцене вместе.
"Самые сексуальные? Малая моя... Тринчер... Аня. Как она говорит, "музыкальный мой крестный отец". Мила Нитич, ну и Тина Кароль", – назвал свой топ самых сексуальных певиц Украины Зибров.
Неудивительно, что Тина Кароль попала в список, ведь певица любит публиковать пикантные и дерзкие фотографии в соцсетях, а почти каждый ее концерт не обходится без красной помады. С ней Павел Зибров мечтает о дуэтной песне, но о своих планах он еще не говорил с певицей.
В Instagram третьей самой сексуальной, по мнению Зиброва, певицы Милы Нитич часто можно увидеть фотографии в белом гостиничном халате и с фотосессии в стиле "ню".
Ранее OBOZ.UA сообщал о размере пенсии Павла Зиброва. Певец за свою жизнь получил множество наград и даже звание участника боевых сражений из-за войны в Афганистане, но это не увеличило сумму средств до пятизначных чисел.
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