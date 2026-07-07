"Она сменила номер телефона": кум Каменских признался, что певица прервала с ним связь

Певец и продюсер Геннадий Витер, который публично критиковал Настю Каменских и Потапа за их позицию во время полномасштабной войны, признался, что сейчас почти не общается со своей кумой, а связь с ней фактически прервалась после того, как певица сменила номер телефона.

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Об этом он рассказал в комментарии "Люкс ФМ". Витер признался, что тема Насти Каменских для него остается очень личной, ведь они родственники. В то же время он не скрывает, что в последние годы их общение почти прекратилось.

"На самом деле очень-очень редко (общаемся – Ред.). И это тоже для меня проблема. Я готов и рад слышать ее, но она сменила номер телефона. Скажу честно, у меня нового номера просто нет", – поделился артист.

В ходе беседы продюсер также прокомментировал слухи о якобы разводе Насти Каменских и Потапа, которые обсуждались в сети после новостей о воссоединении их дуэта. Витер подчеркнул, что не знает, что на самом деле происходит в личной жизни артистов, однако возвращение к совместным выступлениям произвело на него неоднозначное впечатление.

По его мнению, решение снова выступать вместе может быть связано с желанием заработать.

"Для меня вся тема, связанная с Настей, очень особенная и болезненная. Я очень ее уважаю, очень люблю. Но то, что касается воссоединения дуэта... У меня очень неблагоприятное впечатление от этой ситуации, – сказал Витер. – Наверное, это просто желание заработать какую-то копейку. Мы же понимаем, что когда ты был в Украине звездой, тебя уважали, приглашали и у тебя всегда была работа. Сейчас этого нет".

Вместе с тем певец в очередной раз раскритиковал позицию Потапа. По словам Геннадия Витера, он не может простить рэперу сотрудничество с российскими артистами и отсутствие четкой поддержки Украины.

"То, что я могу простить Насте, я никогда бы не простил Потапу. Мне не нравится его позиция. Он продолжает сотрудничать с российскими исполнителями, писать для них музыку, разговаривает на русском языке. Он не выражает поддержки Украине. Сделать фото с Залужным – это не значит быть украинцем", – заявил артист.

В то же время к Каменских он относится более снисходительно, хотя и не поддерживает ее решение исполнять русскоязычные песни.

"Настя выпускала песни на украинском, продолжает выпускать на украинском. У нее есть очень крутой трек "Я – Украина". Я готов за это простить многое, – пояснил продюсер. – Но то, что она продолжает петь на русском языке, мне не нравится. Но что я могу поделать?"

Как писал OBOZ.UA, недавно Геннадий Витер заявил, что не позволит Потапу выступить на сцене проекта "Музыкальная платформа", продюсером которого он является. Тогда он пояснил, что не готов приглашать артиста из-за его неоднозначной позиции во время полномасштабной войны. Также продюсер говорил, что публично призвал Настю Каменских общаться с аудиторией на украинском языке, а его критика негативно повлияла на их отношения.

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