Кум Каменских выставил Потапа за дверь популярного шоу из-за неоднозначной позиции: Насте тоже досталось

Украинский певец Геннадий Витер публично заявил, что не позволит мужу своей кумы Насти Каменских – рэперу Потапу – выступить на сцене проекта "Музыкальная платформа", который продюсирует с 2017 года. По словам исполнителя, он закрыл двери шоу для скандального коллеги, ведь тот не выражает четкой позиции по поводу большой войны.

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Да и сама Каменских в ближайшее время вряд ли появится на "Музыкальной платформе". Как пояснил Геннадий Витер в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром", в репертуаре его кумы есть хиты, достойные прозвучать со сцены шоу, однако ее позиция "какая разница" этому препятствует.

"Я прошу сделать свою позицию более понятной. Мы живем в состоянии войны. Я считаю, что язык – это весомый рычаг, который нужно нести и демонстрировать другим государствам. Когда наши артисты едут за границу и поют на русском, у меня возникают очень серьезные вопросы. Я очень люблю Настю, это моя родственница, я этого никогда не скрываю. Я готов, чтобы она выступила сольно, потому что есть хит, который мне нравится. А Потап – точно нет. Для меня он "красный флажок", потому что не выражает свою позицию", – отметил артист.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда Геннадий Витер критикует неоднозначную позицию своей кумы. Так, например, в 2025 году он выразил недовольство тем, что Каменских позволяет себе общаться на русском языке на концертах за рубежом, и призвал ее пользоваться только украинским.

"Я говорю, что ты можешь петь те песни, какие хочешь... Но общайся с аудиторией исключительно на украинском языке. Это сейчас очень важно. Потому что это послание, которое идентифицирует тебя как украинку. Не нужно переходить на другой язык, тем более на язык агрессора", – говорил телепродюсер.

Геннадий Витер не скрывал, что подобные заявления напрямую повлияли на его отношения с артисткой. Как рассказывал певец, Каменских обижается на него из-за критики, но даже несмотря на это он не отказывается от личных убеждений.

"Мы же родственники, и нужно поддерживать друг друга. Я еще раз повторю – я поддерживал и буду поддерживать Настю, но для меня очень важна позиция. Когда ты сталкиваешься с такими проблемами в жизни, когда у меня погибло много друзей, а многие сейчас на передовой, и я стараюсь многое делать именно для того, чтобы снабжать фронт деньгами и необходимым, – я не понимаю, как можно оставаться в стороне", – отметил Витер.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Настя Каменских объяснила, почему отказалась от украинского языка в соцсетях, и разозлила аудиторию.

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