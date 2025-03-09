Она сказала 'да'! Воин-скрипач Моисей Бондаренко сделал предложение любимой на концерте KOLA: момент попал на видео

Украинский скрипач и воин Моисей Бондаренко, более известный под сценическим именем Moisei, сделал романтическое признание своей избраннице Катерине на большом концерте певицы KOLA. Трогательный момент состоялся 8 марта на сцене столичного "Дворца спорта" и уже успел разлететься по сети.

Видео дня

Видео опубликовали в TikTok. Moisei вышел на сцену вместе с KOLA, исполнив с ней песню "Дочекаюсь". Певица пела проницательный текст об ожиданиях и надежде, а Бондаренко сопровождал ее игрой на скрипке, наполняя атмосферу эмоциями.

После выступления он взял микрофон и обратился в зал, а затем – к своей избраннице. Музыкант пригласил Екатерину на сцену, рассказав об их отношениях, исполненных любви и преданности. По его словам, она ждет его с войны, поддерживает в самые трудные моменты и даже приезжает к нему на передовую.

"Я очень волнуюсь... Я бы хотел пригласить на эту сцену человека, которого очень сильно люблю, который меня ждет. Когда не в состоянии уже ждать, приезжает ко мне на восток исподтишка и привозит мне мои любимые котлетки", – сказал музыкант, передает "ТСН".

После этого он стал на одно колено и попросил Екатерину стать его женой. Девушка, умиленная таким трогательным моментом, сразу согласилась, сказав заветное "да". Зрители разразились овациями, а KOLA, которая была свидетелем этого счастливого мгновения, поздравила влюбленных.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время концерта певицы KOLA 19 октября член ее команды Сергей Магнушевский неожиданно сделал предложение своей девушке Алине Соколенко. Мужчине удалось умилить зал, а артистка чувственно поздравила влюбленных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!