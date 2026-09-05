"Она, как инородное тело": певица Наргиз, которая поддерживает Украину, предсказала плачевную судьбу Повалий в РФ

Певица с гражданством США узбекского происхождения Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, однако из-за откровенной поддержки Украины стала там персоной нон грата, высказалась о будущем артистки-предательницы Таисии Повалий в стране-агрессоре. По словам знаменитости, запроданка так и не смогла стать "своей" среди россиян, несмотря на все старания, поэтому рано или поздно ее просто выдворят.

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Плачевную судьбу пропагандистке Наргиз Закирова предсказала в интервью Наталье Мосейчук. Певица не скрывала своей откровенной неприязни к Повалий из-за поддакивания кремлевским нарративам, и даже призналась: хотела бы "дать ей по голове".

"Повалий там как сбоку припека. Не думаю, что ее воспринимают как свою. Она, как инородное тело, поэтому я более чем уверена, что наступит момент, и с ней расправятся. Хотя сейчас она просто отвратительно дает интервью и говорит чудовищные вещи, из-за чего ей хочется дать по голове. Но таким образом она зарабатывает себе "очки", подлизываясь к власти", – высказалась артистка.

Как подчеркнула Наргиз Закирова, оды России поет и другая певица-предательница Али Лорак, чтобы обеспечить себе "место под солнцем" в стране-агрессоре. Однако, в отличие от Повалий, участнице Евровидения-2008 удалось хотя бы как-то закрепиться на российской сцене.

Позиция Таисии Повалий

Бывшая обладательница почетного звания "народная артистка Украины" уехала в РФ после 2014 года и с тех пор стала опальным адептом кремлевской пропаганды. Певица публично оправдывала вооруженную агрессию России против нашей Родины, распространяла антиукраинские нарративы и участвовала в мероприятиях, посвященных незаконной оккупации территорий Украины.

В конце концов, в 2023 году демонстрация Повалий "любви" к РФ принесла свои плоды – она получила российское гражданство. Это как будто пробудило в предательнице еще больший цинизм, так что она даже стала мечтать об оккупации Киева.

"Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был нашим, российским. Моя миссия – воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянского народа – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры (Малая Россия, Белая Россия (слава Богу, с нами) и Великая Россия), тогда на планете воцарится добро", – заявила запроданка.

Но, к счастью, Таисия Повалий уже поплатилась за свою пророссийскую позицию. В 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о конфискации в пользу государства имущества предательницы, а в 2026 году в Офисе генерального прокурора сообщили, что ее заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как Наргиз Закирова поддерживает Украину

В 2022 году артистка публично осудила начало полномасштабной войны России против Украины, что совсем не понравилось россиянам. Ей запретили въезд на территорию РФ на 50 лет. Однако такое "наказание" совершенно не повлияло на позицию Наргиз Закировой. В 2023 году она ярким жестом продемонстрировала солидарность с нашим народом — исполнила на украинском языке песню "Ой у лузі червона калина".

А вот в 2024 году Закирова сделала татуировку с изображением борца за независимость Украины Степана Бандеры на фоне красно-черного флага.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что EL Кравчук поставил "диагноз" Таисии Повалий и сравнил путинистку с мифическим царем Мидасом, которого погубило проклятие.

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