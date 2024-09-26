Олег Винник вернулся в Украину? Сплетник Богдан Беспалов рассказал, где видели певца

Украинский блогер, обозреватель отечественного шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов рассказал о вероятном возвращении беглого певца Олега Винника в Украину. Подписчики журналиста заметили артиста на улицах столицы.

Видео дня

И хотя новость о том, что исполнитель приехал в Киев – это только слухи, все же известно, что именно Винник ищет на Родине. "Кажется, его видела сегодня за рулем. Не успела сфоткать. Сначала думала, показалось, но потом пазл сложился. Несколько недель назад в тусовке говорили, что Винника активно предлагают самым топовым пиарщикам за солидные деньги. Но все отказываются, потому что репутационных рисков боятся. Пиарщикам с именем есть, что терять", – поделилась зрительница Беспалова.

Сам блогер сомневается, удастся ли артисту вернуться в украинский шоубиз. "Из чего он взял, что каким-то чудом ему удастся ранить карьеру? Кто сейчас стоит за Винником? И кто заинтересован в отбеливании и возвращении его в украинское информационное пространство? Жду от вас информации", – обратился журналист к зрителям.

Недавно активисты узнали, где проживает Олег Винник в Берлине. По имеющимся данным, артист арендует квартиру за 100 тысяч гривен в "российском" районе города. Как говорят местные, в доме проживает "милая пара знаменитостей". Подробности – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как радиоведущий Слава Демин раскрыл странную деталь о команде Олега Винника и условиях интервью с беглым артистом. Оказывается, менеджмент певца не владеет украинским языком. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!