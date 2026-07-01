Оккупанты взялись за "Жадана и Собак", но стали посмешищем: артист отреагировал одной фразой

Российские оккупанты заявили о якобы возбуждении "уголовного дела" против украинской группы "Жадан и Собаки". Лидер коллектива, писатель и военнослужащий Сергей Жадан не стал вступать в дискуссию с пропагандистами и отреагировал на это лишь одним предложением.

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Он опубликовал в Instagram скриншот с сообщением пропагандистского ресурса, который ссылается на так называемое "Управление внутренних дел" оккупационной администрации Харьковской области. Свой пост Жадан сопроводил короткой фразой: "Люблю свою работу".

Оккупанты заявили, что "возбудили уголовное дело" в отношении участников группы "Жадан и Собаки" за якобы "оказание помощи противнику и участие в НВФ (незаконных вооруженных формированиях)". При этом документ опубликовала структура, не имеющая никакого отношения к украинским правоохранительным органам.

Речь идет о так называемой "военно-гражданской администрации Харьковской области" – незаконном оккупационном органе, который Россия создала на временно захваченной части региона в 2022 году для подготовки к аннексии территории. После успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года представители этой псевдоадминистрации бежали из Харьковской области, а ее "руководство" перебралось в Россию.

Несмотря на попытку запугать украинских музыкантов, в комментариях к посту Жадана этот пропагандистский пост стал поводом для шуток. Пользователи высмеяли формулировку о "Жадане и его собаках".

Особенно абсурдны такие обвинения, учитывая, что Сергей Жадан уже два года служит в рядах Национальной гвардии Украины. Писатель был мобилизован в бригаду "Хартия", где отвечает за коммуникационное направление и работу Радио "Хартия".

Жадан рассказывал, что не принимает непосредственного участия в штурмовых действиях. По его словам, его задача – сделать так, чтобы о "Хартии" узнало как можно больше людей, а также оказывать подразделению информационную поддержку.

Помимо службы, музыкант продолжает выступать с группой "Жадан и Собаки" и проводит благотворительные концерты в поддержку украинских военных.

Ранее OBOZ.UA писал: Сергей Жадан объяснил, почему принял решение мобилизоваться. По словам лидера группы "Жадан и Собаки", он понимал, что по возрасту попадает в список мужчин, которые должны поступить на службу, поэтому и присоединился к армии.

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