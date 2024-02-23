'Океан Ельзи' представил новую песню впервые с 2022 года: о чем 'Відповідь', которую уже успели назвать шедевром

Известная украинская группа "Океан Ельзи" во главе с фронтменом Святославом Вакарчуком выпустила первую с 2022 года песню под названием "Відповідь". Эмоциональная и драматическая композиция с черно-белым клипом подняла злободневную тему войны.

Релиз состоялся утром, 23 февраля, на YouTube-канале группы. Слова и музыку к песне написал Святослав Вакарчук, а режессурой видео занимался Макс Сметана.

Звезды сразу ответили на вопрос, о чем их первая с июля 2022 года композиция.

"Відповідь" – она о боли и памяти, о пожизненной благодарности, о сложном и долгом пути к Победе. Она о вопросе: "Сколько еще?" и об ответе, который каждый точно может найти в своем сердце", – говорится в описании.

Своей композицией "Океан Ельзи" поддержал миллионов украинцев, уже почти два года живущих в страшных реалиях полномасштабной войны, но не теряющих веру в победу над российскими оккупантами.

В комментариях песню уже успели назвать "шедевром" и поделиться впечатлениями после прослушивания.

"Это гениально", "Мурашки по коже. Одна из лучших песен. Спасибо вам ребята за ваше творчество", "Мы не можем не выстоять! Живем, творим, боремся, побеждаем", "Без слез слушать невозможно", "Как всегда шедевр", "Непревзойденно", – написали слушатели.

Кроме проницательных слов "Відповіді" внимания стоит и первый за долгое время клип звезд. Он прост, но вместе с тем прекрасно передает эмоции трека и его исполнителя.

По словам коллектива, в 2024 году будет 30-я годовщина основания "Океана Ельзи", и по этому случаю планируется релиз одного, а может и двух альбомов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Святослав Вакарчук много месяцев был занят благотворительными концерами и поездками на фронт. Недавно на Донбассе он случайно встретился с фронтменом фолькрок-группы Kozak System Иваном Леньо.

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