Оказались фанатами Путина. Какие известные украинские и российские звезды поссорились с родными из-за войны

После полномасштабного вторжения многие украинцы прекратили общаться со своими родственниками и друзьями из России, которые стали жертвами кремлевской пропаганды и поддержали террористическую войну. Если поначалу многие пытались донести до граждан страны-террористки правду, показывая собственноручно снятые видео взрывов и фото из бомбоубежищ, то вскоре стало очевидно – это бесполезная трата времени. Произошел раскол и в семьях многих знаменитостей.

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OBOZREVATEL расскажет истории некоторых отечественных звезд, которые разорвали связь с родными из-за войны. В материале также вспомним российских знаменитостей, которые не поддеражали войну и поссорились с близкими, которые стали на сторону зла, то есть оккупантов.

Иван Дорн

Известный украинский музыкант родился в Челябинске, РФ, но вырос в Славутиче, что в Киевской области. Долгие годы он работал в России, однако после 24 февраля разорвал все связи со страной-террористкой, включая и семейные. Из всех родственников-россиян Дорн продолжил общаться только с двоюродным братом, который после вторжения эмигрировал в Турцию и осудил путинский режим. Остальные же, как рассказывал певец, свято верят в то, что украинцы – "неонацисты", которых нужно уничтожить.

Виталий Козловский

У исполнителя, который сейчас отправился на передовую, в РФ живет сводная сестра с семьей. Судьбой родственника, как и всего украинского народа, они не сильно беспокоятся, зато верят в "победу России" и радуются взрывам в когда-то мирных городах.

"Я не воспринимаю их вообще. Для меня это такие люди: вместо голов у них свиные морды, они не умеют чувствовать и сочувствовать... Вечером я сидел дома в таком состоянии, что мне жить не хотелось. И тут звонок "Лена Москва"... На связи был муж сестры с вопросами: "Как ты?" Я говорю: "Да как я. Сегодня проснулся от взрывов, а в Днепр прилетела ракета, которая уничтожила дом, где было много детей, женщин". А он такой: "Тихо, тихо, давай это не обсуждать, давай сохраним семейную связь". Что-то о крови начал говорить... В конце он сказал: "Но Россия победит", – рассказывал как-то Козловский в интервью.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева

После полномасштабного вторжения группа Quest Pistols объединилась после после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине приблизить победу благотворительными концертами. Участники коллектива начали переводить старые русскоязычные хиты на украинский, а все связи с агрессором разорвали. Фронтмен группы Антон Савлепов, помимо прочего, еще и развелся с женой-россиянкой, известной актрисой Ириной Горбачевой. Они поженились в 2021 году. После 24 февраля звезда российского кино обратилась к публике с заявлением, что отменяет свои концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Однако даже тогда она не осмелилась назвать войну "войной", а вместо этого написала – "происходящая ситуация".

Самое интересное, что родилась Горбачева в Мариуполе и какое-то время жила в Киеве. Однако в апреле 2023-го она засветилась на пропагандистском Московском кинофестивале, где радо расхваливала "великую русскую культуру". Савлепов после этого заявил, что уже больше полугода совсем не общается с экс-возлюбленной.

Стася Ровинская и Снежана Егорова

Снежана Егорова и Стася Ровинская – две украинские телеведущие, мама и дочь, которые после полномасштабного вторжения стали друг другу чужими людьми. Егорова еще до 24 февраля показала свою сущность, выдав в соцсетях оды любви Путину и России. Ровинская же сразу отреклась от слов матери, но после начала большой войны попыталась достучаться до нее. Однако коллаборантка на видео дочери и внуков из подвала, где они прятались от российских бомб, никак не отреагировала и осталась при своем мнении. Тогда Стася осознала, что не желает иметь ничего общего с путинисткой, даже если это ее мама.

Людмила Порывай и Тарзан

Певица Наташа Королева – украинка, однако уже давно ее таковой назвать нельзя. После полномасштабного вторжения она не просто отмолчалась и продолжила зарабатывать кровавые рубли, как сделали многие предатели, но еще и поддержала путинский режим, став рупором кремлевской пропаганды. Большую роль в этом, очевидно, отыграл ее муж-стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан. Он – заядлый Z-патриот, истинный фанат войны в Украине. А вот мама артистки Людмила Порывай встала на сторону родной страны и отреклась от зятя-путиниста. Она выложила патриотический пост в украинском стиле и отписалась от стриптизера из-за его антиукраинских заявлений.

А на благотворительном концерте Ирины Билык в Майами Порывай вышла на сцену с сине-желтым букетом. Певица тогда назвала ее зятя-стриптизера "г*вном" из-за того, что он поддержал оккупантов. Мама Королевой в ответ рассмеялась.

Мария и Владимир Машковы

Марию Машкову многие зрители могут помнить благодаря сериалу "Не родись красивой". Сейчас актриса проживает в США, где открыто выступает против путинского режима и войны в Украине. Тем временем ее отец и коллега Владимир Машков остается в России и развлекает соотечественников на пропагандистских концертах. Он искренне верит в то, что его дочь ничего не понимает и вскоре одумается, а сам продолжает выступать в футболке с буквой Z – современной свастикой – перед оккупантами. Мария же рассказывала, что пыталась доказать отцу, какое зло он поддерживает и прославляет, но тот отказывался ее слушать. Сейчас близкие люди не общаются.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известная украинская актриса Ольга Сумская также пожаловалась на родственников из РФ, которые стали жертвами российской пропаганды. Звезда призналась, что прекратила общаться с близкими людьми из страны-террористки, которые поддерживают так называемую "спецоперацию" и пытаются убедить ее в собственной "правде". Подробности – в нашем материале.