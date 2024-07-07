Охранница Королевской гвардии расплакалась, когда увидела родителей в толпе туристов: трогательный момент попал на видео

В Великобритании во время дежурства под проливным дождем молодая охранница Королевской гвардии не смогла сдержать слез, когда увидела своих родителей, пришедших поддержать дочь, в толпе туристов. Эта встреча у одного из входов в Букингемский дворец была неожиданной для нее.

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В то время как туристы собираются у коня с охранницей на нем, девушка не замечает родителей из-за массового количества зонтов и дождевиков, пишет Daily Mail. Она остается неподвижной, что является обязанностью королевской стражи.

Туристы выстаивают очередь, чтобы сфотографироваться с животным, а к толпе присоединяются родители девушки. После того как она замечает их, глаза начинают слезиться, но она все еще пытается удержать спокойную суровую мимику.

Сначала к девушке подходит отец и говорит к дочери, а та кивает головой и сжимает губы, чтобы окончательно не заплакать. Уже после того, как к коню приблизилась мама, стаже пришлось наклониться, чтобы вытереть слезы.

Родители, как и все туристы, гладят нос зверя и становятся, чтобы сфотографироваться с дочерью, у которой почетная работа охранника Королевской гвардии. Лишь после этого девушка окончательно унимает свои эмоции и снова приобретает спокойную и строгую мимику.

Несмотря на предупреждающую табличку, висящую на ближайшей колонне, с надписью "Берегитесь. Лошади могут толкнуть или укусить. Не трогайте вожжи", туристы не побоялись подходить к животному с маленькими детьми, чтобы запечатлеть это мгновение на фото.

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