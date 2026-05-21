Одна из стран вернется на Евровидение после 5-летнего перерыва

Генеральный директор вещателя Северной Македонии MRT – Зоран Ристоски сообщил, что в 2027 году страна вернется на Евровидение. Последний раз представитель государства выходил на международную арену в 2022-м, после чего было принято решение отказаться от участия из-за финансовых трудностей.

Видео дня

О возвращении на конкурс Ристоски объявил во время заседания Совета по вопросам общественных программ MRT, пишет Eurovisionfun. Он подчеркнул, что провел встречу с представителями Европейского вещательного союза (EBU), по результатам которой может заверить, что страна примет участие в будущем музыкальном шоу.

По словам Зорана Ристоски, Северная Македония получит поддержку от EBU в продвижении своих культурных ценностей. Кроме того, генеральный директор MRT ожидает обеспечения более благоприятных условий для участия страны в Евровидении.

Северная Македония на Евровидении

Северная Македония дебютировала на сцене самого грандиозного музыкального шоу в 1998 году. С того момента страна участвовала в Евровидении 21 раз.

До 2019 года лучший результат Северной Македонии, которая тогда называлась Республика Македония, на международной арене принесла певица Елена Ристеска. В 2006-м она представила страну с композицией Ninanajna и заняла 12 место. После этого государство еще несколько раз проходило в гранд-финал, но оказывалось на низких местах в общем рейтинге.

Под названием Северная Македония страна приняла участие в Евровидении в 2019 году. MRT выбрали своей представительницей Тамару Тодевскую с треком Proud. Она принесла Северной Македонии 7-е место на песенном конкурсе, что до сих пор остается самым высоким результатом. В период с 2023 по 2026 года страна на участвовала в шоу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что директор Евровидения неожиданно заговорил о возвращении России на песенный конкурс. Мартин Грин заявил, что страна-агрессор "теоретически" могла бы снова принять участие в соревновании, если бы вещатель доказал свою независимость от Кремля, мол, именно это стало причиной дисквалификации в 2022 году, а не начало войны против Украины. Однако впоследствии глава Евровидения открестился от своих слов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!